Исследование iRU: половина пользователей теряли данные из-за работы на личных устройствах

По данным исследования российского производителя компьютерной техники iRU, половина пользователей, использующих для работы личную технику, сталкивались с различными проблемами, от потери данных до заражения вирусами. При этом более трети (36%) рабочих файлов хранится вне корпоративной инфраструктуры.

В опросе приняли участие более 1,4 тыс. интернет-пользователей, среди них 57% мужчин и 43% женщин. Молодежь составила лишь 13% выборки, тогда как основная часть респондентов пришлась на более зрелые группы — 30–40, 40–50, 50 лет и старше, распределившиеся почти равномерно.

Анализ показал: самым популярным вариантом остается совмещение служебной и собственной техники. Только на корпоративных устройствах работают 29,5% сотрудников, исключительно на личных — 29,1%, а большинство (41,4%) совмещают оба формата.

Основные причины выбора личных устройств — желание иметь полный контроль над устройством и возможность настраивать систему под себя (42%), удобство в использовании как в офисе, так и на удаленке (23%), а также более высокая производительность или характеристики по сравнению с корпоративными аналогами (20%).

Однако гибкость оборачивается уязвимостью: у 41,5% сотрудников ответственность за настройку программ и безопасность лежит на них самих. Столько же респондентов сообщили, что защитой занимается ИТ-отдел. В 17% случаев, то есть примерно у каждого шестого, в компании вообще нет ответственных за безопасность. Таким образом, значительная часть устройств находится вне сферы профессионального контроля, что увеличивает риск сбоев и утечек.

Исследование также выявило зависимость между моделью ответственности за безопасность и типом используемой техники. Там, где контроль осуществляет ИТ-отдел, сотрудники преимущественно работают на служебных устройствах (60%). Напротив, когда настройка программ и защита данных остаются на усмотрение самих работников, лишь 5% используют в работе исключительно корпоративные устройства.

Только у 52% респондентов рабочие файлы хранятся на служебных компьютерах, еще у 12% в корпоративных облачных хранилищах. Остальные 36% сохраняют документы на личных устройствах или в сторонних облачных сервисах. А значит, значительная доля рабочих данных оказывается вне корпоративного периметра, что повышает вероятность инцидентов.

Фактические риски подтверждаются статистикой: 46% пользователей, применяющих личные устройства в работе, уже сталкивались с проблемами. Чаще всего ими становились потеря файлов или поломка устройства (19%), необходимость ремонта или обновления за собственный счет (11%), заражение вирусами (6%) и риски утечки данных или взлома (4%).

В то же время сотрудники, работающие исключительно на корпоративной технике, сообщают о подобных проблемах почти на 20% реже. Это подтверждает, что централизованный подход к управлению оборудованием снижает риски и повышает стабильность работы.

«Личные устройства давно стали частью повседневной работы, особенно в условиях удаленки и гибридных форматов. Но вместе с этим компании все чаще сталкиваются с конфликтом между удобством сотрудника и безопасностью бизнеса. Если ИТ-отделы не контролируют весь периметр компании, личные устройства превращаются в уязвимое звено, через которое повышаются риски кибербезопасности для всей корпоративной инфраструктуры», — сказал Артем Пищулин, менеджер по бренд-коммуникациям iRU.