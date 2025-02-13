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Российский производитель компьютерной техники iRU отмечает рекордный рост в 2024 году

Российский производитель компьютерной техники iRU подводит итоги 2024 г, демонстрируя рост продаж в ключевых сегментах. По данным ритейлера «Ситилинк», бренд стал одним из лидеров по продажам, увеличив показатели в категориях моноблоки, неттопы, ноутбуки и серверы. Об этом CNews сообщили представители iRU.

Одним из наиболее динамичных направлений стали неттопы (мини-ПК) – их продажи выросли в 4,5 раза (рост составил 390% по количеству экземпляров и 358% – по обороту). Активную динамику роста продемонстрировали серверы, спрос на которые увеличился в 5,3 раза (на 374% по количеству и 432% по обороту). Эти показатели свидетельствуют о растущем интересе российского бизнеса к локальным решениям в области вычислительной техники.

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iRU
Российский производитель компьютерной техники iRU отмечает рекордный рост в 2024 году

Моноблоки также показали увеличение продаж: рост составил 37% по количеству реализованных устройств и 35% по обороту. В сегменте ноутбуков бренд укрепил позиции, увеличив продажи на 12% в денежном выражении.

Развитие iRU связано не только с ростом спроса на российские ИТ-решения, но и с расширением продуктовой линейки. В частности, компания развивает направление ноутбуков, выпустив в 2024 г. на российский рынок три серии устройств для разных сценариев использования. iRU Tactio – решения для офисной работы, iRU Planio, ориентированные на мобильную работу и повседневные профессиональные задачи, и iRU Strato — производительная модель, подходящая для ресурсоемких приложений и мультимедийных задач.

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Компания продолжает уделять особое внимание сервисному обслуживанию: для пользователей действует горячая линия технической поддержки и разветвленная сеть сервисных центров в 100 городах России.

В 2025 г. iRU продолжит расширять продуктовую линейку, разрабатывая новые технологические решения и выпуская обновленные модели в ключевых сегментах.

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