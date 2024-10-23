Отечественные моноблоки серии iRU 23ID готовы к отгрузке

В продажу поступила новая серия производительных моноблоков iRU 23ID с экраном 23,8 дюйма, предназначенных для офисных задач. Моноблоки созданы на базе процессоров Intel Core 12 поколения и обладают оперативной памятью до 32 ГБ. Об этом CNews сообщили представители iRU.

В линейку iRU 23ID входят модели с процессорами i3/i5/i7 12 поколения и твердотельным накопителем объемом до 512 ГБ, снабженным функцией MobileRack - «горячей» замены дополнительного диска 2,5 дюйма, будь то SSD или HDD.

Матовый экран с антибликовым покрытием и технологией защиты зрения подходит для продолжительной и комфортной работы. Матрица IPS обладает разрешением Full HD 1920х1080. Графику обрабатывает интегрированное в процессор решение Intel HD Graphics 730.

iRU iRU 23ID

Периферийные устройства можно подключить с помощью портов USB-A и USB-C. Наличие HDMI и D-Sub-портов дает возможность подключить еще два дополнительных монитора.

Для участия в онлайн-созвонах моноблок оснащен веб-камерой 2 МП с механической блокировкой видеопотока, встроенными динамиками и микрофоном. В наличии модули Wi-Fi и Bluetooth, а также Ethernet со скоростью 1 Гбит/с.

Организовать рабочее пространство позволят наличие портретного режима, возможность крепления на стену и эргономичная HAS-подставка c регулировкой по высоте, повороту и наклону экрана.

Некоторые конфигурации в серии полностью готовы к работе с предустановленной Windows Pro 11.

На все моноблоки iRU 23ID предоставляется гарантия 12 месяцев.

Приобрести моноблоки серии iRU 23ID можно у официального дистрибьютора Merlion.