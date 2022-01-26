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iRU начала поставлять реестровую компьютерную технику в ритейл

Российский производитель компьютеров iRU, компания ООО «Деловой офис», входящая в состав учредителей Консорциума «Вычислительная техника», вывела на розничный рынок свою продукцию, имеющую заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории России и внесtнную в единый реестр Российской радиоэлектронной продукции. В конце 2021 г. через онлайн-ритейлера «Ситилинк» было реализовано несколько сотен персональных компьютеров, в том числе моноблоков отечественного производства. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

«iRU наращивает объемы реализации своей продукции через маркетплейсы, онлайн- и офлайн-магазины. Для нас ключевым событием 2021 г. в этом направлении стало начало продаж реестровой техники через ритейл – российская продукция отечественной разработки теперь доступна всем желающим. Пока речь идет о нескольких сотнях реализованных ПК iRU “Опал” и моноблоков iRU “Агат”, но уже на 2022 г. у нас стоит задача вывести всю свою реестровую линейку продукции в массовый доступ, в том числе и вычислительную технику на российских процессорах “Байкал-М”. Эта техника не уступает представленным в России ведущим мировым брендам по качеству, надежности, функционалу, находится при этом в конкурентном с ними ценовом сегменте, однако сервисная поддержка и обслуживание iRU для пользователей гораздо доступнее. Стоит отметить, что при выводе нашей продукции в ритейл мы определенно столкнемся с некоторыми трудностями, в числе которых могут быть не всегда справедливые рыночные условия, поэтому надеемся на государственную помощь и поддержку», – сказал технический директор iRU Денис Анциферов.

Компьютеры iRU «Опал» рекомендуются для оснащения не только рабочих мест сотрудников государственных и муниципальных нужд, коммерческий компаний, но и конечных пользователей. Многообразие конфигураций позволяет подобрать компьютер как для создания стандартного рабочего места, так и производительный ПК для решения специализированных задач.

В ближайшее время производитель намерен развивать канал продаж как в офлайн, так и онлайн-рознице, расширять количество конфигураций в соответствии с анализом пользовательского спроса и пожеланий рилейлеров. Оптовую реализацию техники iRU осуществляет компания Merlion, которой и принадлежит этот бренд.

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