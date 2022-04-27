«Ред ОС» совместима с оборудованием iRU

Российский производитель компьютерной техники iRU и отечественный разработчик «Ред софт» провели ряд испытаний с целью создания импортонезависимых решений. В результате подтверждена работоспособность аппаратных продуктов iRU под управлением операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Тестирование операционной системы «Ред ОС» проводилось на моноблоке iRU «Агат», планшетах iRU «Оникс» 1307 и 1407, системных блоках iRU «Опал» и «Опал» B560, ноутбуках iRU «Оникс» 15Y и 1505. Комплексные программно-аппаратные решения подходят для использования в органах государственной власти и госкорпорациях в целях импортозамещения.

Оборудование iRU легко интегрируется в корпоративную инфраструктуру. Благодаря многообразию конфигураций может использоваться на объектах КИИ для решения стандартных офисных и специализированных задач. Так, системный блок iRU «Опал» базируется на отечественном процессоре Baikal-M, совместим с российскими средствами защиты данных, модулями доверенной загрузки. Устройство поддерживает несколько дисплеев, имеет датчик вскрытия корпуса, выпускается в двух форм-факторах – Slim Desktop и Mini Tower. Теперь к достоинствам устройств относится и интеграция с операционной системой «Ред ОС», обладающей развитой и гибкой «экосистемой».

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

«Сотрудничество и слаженные действия российских разработчиков ускорят исполнение требований по импортозамещению информационных технологий в стране. Сейчас на рынке представлен широкой ряд отечественного оборудования и софта, из которого мы совместно с партнёрами создаем программно-аппаратные решения и готовые рабочие места. Уверен, что интеграция продуктов iRU и “Ред софт” будет также пользоваться спросом среди заказчиков», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Мы продолжаем активно наращивать свой портфель импортонезависимых продуктов, которые в текущих реалиях очень востребованы рынком, особенно государственными учреждениями и организациями – тех, кому критически важно отечественное происхождение техники и совместимость её с российскими программными продуктами, – отметил технический директор iRU Денис Анциферов. - С компанией “Ред софт” мы работаем с 2020 г., за это время спрос на решения постоянно рос, в связи с чем логичным шагом стало расширение спектра сертифицированных устройств iRU, работающих под управлением “Ред ОС”».

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iRU – российский производитель компьютерной техники, основанный в 2002 г. российским широкопрофильным дистрибьютором, компанией Merlion. Компания занимается серийным производством высокотехнологичной продукции широкого спектра применения, а также производит компьютерное оборудование индивидуальных спецификаций в соответствии с потребностями заказчиков. Ассортимент продукции iRU включает в себя товары для домашних пользователей, решения для малого, среднего бизнеса и крупных корпораций: компьютеры, моноблоки, ноутбуки, графические и рабочие станции, серверы любого уровня сложности, системы хранения данных, программно-аппаратные комплексы и телекоммуникационное оборудование.

Исследованиями и разработками продукции iRU занимается собственный R&D-центр, позволяющий в кратчайшие сроки создавать кастомизированные продукты и комплексные решения на базе передовых мировых и отечественных технологий. Продукция разрабатывается и производится в соответствие с мировыми стандартами качества, что подтверждается действующим сертификатом соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

«Ред софт» – российский разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг; резидент «Сколково», член АРПП «Отечественный софт» и «Руссофт». Компания осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного технологического стека. Это эффективная команда, имеющая более чем 15-летний опыт разработки в российском государственном секторе. «Ред софт» обладает собственной линейкой продуктов: «Ред ОС», СУБД «Ред база данных», «Ред платформа», «Ред виртуализация», «Редшлюз» и др. Продукты входят в Реестр отечественного ПО. Среди заказчиков госкорпорации и более 20 органов государственной власти, в том числе ФССП России, Генпрокуратура России, Минобороны России. Активно внедряются проекты в регионах.