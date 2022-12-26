ПК и моноблоки iRU – в реестре Минпромторга России

ООО «Деловой офис», российский производитель компьютерной техники iRU, сообщает о получении заключения Министерства промышленности и торговли России о подтверждении производства промышленной продукции на территории России.

По результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами, подтверждено производство следующей промышленной продукции на территории России: портативная электронная вычислительная машина моноблок торговой марки iRU «Агат 51»; портативная электронная вычислительная машина моноблок торговой марки iRU «Агат 31»; персональная электронная вычислительная машина (ПК) торговой марки iRU «Опал 31»; персональная электронная вычислительная машина (ПК) торговой марки iRU «Опал 51». Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Таким образом, ПК и моноблоки iRU стали первыми в отрасли устройствами такого типа, которые включены в декабре 2022 г. в реестр по новой балльной системе подтверждения страны производства с актом экспертизы ТПП России и заключением Минпромторга Рлссии – оба документа сроком на три года.

Факт включения в реестр Минпромторга дает возможность использования техники iRU для участия партнеров-системных интеграторов в государственных и муниципальных закупках, в закупках для нужд обороны страны и безопасности государства.

Реестровые моноблоки iRU «Агат 51» и iRU «Агат 51», персональные компьютеры iRU «Опал 31» и iRU «Опал 51» доступны на складе производителя.

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iRU – российский производитель компьютерной техники, основанный в 2002 г. Компания занимается серийным производством высокотехнологичной продукции широкого спектра применения, а также производит компьютерное оборудование индивидуальных спецификаций в соответствии с потребностями заказчиков. Ассортимент продукции iRU включает в себя товары для домашних пользователей, решения для малого, среднего бизнеса и крупных корпораций: компьютеры, моноблоки, ноутбуки, графические и рабочие станции, серверы любого уровня сложности, системы хранения данных, программно-аппаратные комплексы и телекоммуникационное оборудование.

Исследованиями и разработками продукции iRU занимается собственный R&D-центр.