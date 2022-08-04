iRU представила новый мини-ПК: Office A310H4TF

Российский производитель компьютерной техники iRU предложил рынку новую модель высокопроизводительного компьютера в компактном корпусе объемом 1 литр – iRU Office A310H4TF. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Модель поддерживает процессоры Intel 10 поколения, обеспечивающие серьезные вычислительные возможности для выполнения любых повседневных задач. Компьютер поддерживает установку оперативной памяти DDR4 объемом до 64 ГБ, быстрого SSD PCIe NVMe и 2,5-дюймового накопителя SATA3. Этот настольный ПК обладает большим набором средств коммуникации, позволяющим подключение широкого спектра разнообразного оборудования и периферийных устройств. При помощи VESA крепления возможно закрепить устройство на задней поверхности монитора и оптимизировать использование рабочего пространства.

iRU Office A310H4TF – это полнофункциональный ПК с широким спектром применения. Подходит для Digital Signage, POS-терминалов, киосков, видеонаблюдения, оснащения рабочих мест и т.д. Технические характеристики и широкие возможности для модернизации делают эту модель достойной альтернативой зарубежным аналогам ушедших с российского рынка брендов.

iRU Office A310H4TF

Ключевые особенности и преимущества мини-ПК iRU: процессоры Intel 10 поколения, компактный корпус объемом до 1 литра, VESA-крепление, три видеовыхода HDMI, DisplayPort, D-Sub, шесть USB Type-A, два USB Type-C, 4K UHD.

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iRU – российский производитель компьютерной техники, основанный в 2002 г. российским широкопрофильным дистрибьютором, компанией Merlion. Компания занимается серийным производством высокотехнологичной продукции широкого спектра применения, а также производит компьютерное оборудование индивидуальных спецификаций в соответствии с потребностями заказчиков. Ассортимент продукции iRU включает в себя товары для домашних пользователей, решения для малого, среднего бизнеса и крупных корпораций: компьютеры, моноблоки, ноутбуки, графические и рабочие станции, серверы любого уровня сложности, системы хранения данных, программно-аппаратные комплексы и телекоммуникационное оборудование.

Исследованиями и разработками продукции iRU занимается собственный R&D-центр, позволяющий в кратчайшие сроки создавать кастомизированные продукты и комплексные решения на базе передовых мировых и отечественных технологий.