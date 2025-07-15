«Премьер» перевел серверную ИТ-инфраструктуру на отечественные устройства

iRu, российский производитель компьютерной техники, объявил о завершении проекта по обновлению серверной ИТ-инфраструктуры дистрибьютора широкого ассортимента продукции «Премьер». Рост бизнеса и переход на более ресурсоемкую платформу управления потребовали отказа от устаревших систем в пользу высокопроизводительного и масштабируемого решения. Основой новой архитектуры стало оборудование российского производителя iRu.

До модернизации инфраструктура компании сталкивалась с серьезными ограничениями: сервер работал на пределе возможностей, центральный процессор был загружен на 100%, объем базы данных достигал 800 ГБ, а используемая версия «1С» не соответствовала современным нагрузкам. При этом существовавшее «железо» не допускало дальнейшего апгрейда — ни по объему оперативной памяти, ни по мощности процессоров.

Для устранения этих узких мест была реализована новая архитектура: функциональные роли серверов были разделены, что позволило сбалансировать нагрузку и повысить надежность сервисов. В качестве аппаратной базы были выбраны серверы iRu Rock G2212A и iRu Rock G4224P — устройства, разработанные для задач высокой вычислительной и дисковой нагрузки. Один сервер отвечает за работу высоконагруженных приложений (в том числе новой версии «1С:КА 2.5»), второй — за хранение и обработку данных.

Особое внимание было уделено отказоустойчивости: при выходе из строя одного из серверов его функции временно берет на себя второй. Также заложены возможности масштабирования: увеличение объема оперативной памяти, установка NVMe SSD и другие параметры роста, необходимые для долгосрочной стабильной работы инфраструктуры.

Проект был реализован интегратором «Умные решения», который обеспечил подбор, поставку и внедрение оборудования, а также адаптацию всей системы под нужды заказчика.

По итогам проекта производительность работы компании выросла на 31%: по тесту «Гилева» новое оборудование показало 42 условных единицы против 32 ранее. Также были устранены перегрузки и снижены риски простоев, что повысило устойчивость работы сервисов. К тому же новая архитектура допускает наращивание ресурсов без остановки сервисов и дополнительных инвестиций.

Поддержка со стороны iRu не прекращается, специалисты компании будут обеспечивать стабильную эксплуатацию и оперативное решение технических вопросов.