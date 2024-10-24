Компактные неттопы серии iRU110ALCN поступили в продажу

На склады партнеров iRU поступила серия неттопов iRU 110ALCN – полноценных ПК с процессором нового поколения Intel N-серии, предназначенных для работы с базовыми офисными приложениями.

Неттоп имеет пассивную систему охлаждения, обеспечивающую бесшумную работу устройства. В комплекте представлено Vesa-крепление, позволяющее установить устройство на мониторе и других вертикальных поверхностях.

Большое количество периферийных устройств можно подключить с помощью USB-разъемов Type-A и C. Наличие HDMI и DisplayPort позволяет подсоединить 2 монитора для организации комфортной работы с документами и приложениями.

Встроенный Wi-Fi, Bluetooth и Ethernet скоростью 1 Гбит/с позволят с легкостью выходить в онлайн-пространство.





Для быстрого начала работы в некоторых конфигурациях предустановлена Windows 11 Pro.

На все неттопы iRU 110ALCN предоставляется гарантия 12 месяцев. Приобрести неттопы iRU 110ALCN можно у официального дистрибьютора Merlion, а также в онлайн-магазине «Ситилинк».