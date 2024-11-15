iRU выпустила сервер Rock G2212IG4 для среднего и крупного бизнеса
Компания iRU, российский производитель компьютерной техники, выпустила в продажу новый GPU-оптимизированный сервер iRU Rock G2212IG4 форм-фактора 2U для среднего и крупного бизнеса. Данный сервер представляет собой идеальное решение в области машинного обучения, виртуализации, анализа данных и GPU-рендеринга на базе ускорителей Nvidia Tesla.
Основные преимущества сервера включают в себя: высокую вычислительную мощность: сервер iRU Rock G2212IG4 от компании iRU оснащен новейшими процессорами Intel Xeon Scalable Gen4 и Gen5, что обеспечивает высокую производительность для обучения и возможность для развертывания моделей искусственного интеллекта; масштабируемость: возможность наращивания мощности в зависимости от потребностей пользователя. Компоновка сервера позволяет установить до 2 полноразмерных GPU ускорителей, а также 2 процессора на базе Intel Xeon Scalable и до 8 ТБ памяти DDR5 ECC REG; безопасность данных: передовые технологии защиты данных и поддержка стандартов безопасности. Предусмотрены варианты с 16 накопителями 3.5/2.5” HS (SATA/SAS/NVME), M.2 (Type 2280/22110) SATA и 2.5” HS SATA Rear, что обеспечивает большую пропускную способность и лучшую целостность данных; удобство использования: совместимость с российскими ОС и поддержка различных операционных систем, таких как Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, CentOS, Ubuntu.
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Широкий выбор конфигураций сервера iRU Rock G2212IG4 предоставляет пользователям возможность решать самые сложные задачи в различных сферах деятельности: торговля, медицина, промышленное производство, логистические структуры, банковские услуги и научно-исследовательские центры. Контроль качества на производстве и гарантия 36 месяцев, дает уверенность в надежности и долговечности серверного оборудования iRU.
Приобрести данное серверное оборудование можно у дистрибутора Merlion.