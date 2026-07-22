«Т1» и Luxms реализовали проект для группы «Газпром»

Оперативный анализ более 150 тыс. компаний способна проводить система «Сканер контрагентов», разработанная ИТ-холдингом и ГК Luxms. Использование сканера помогает наращивать базу надежных поставщиков, снижать риски для бизнеса и сокращать операционные затраты на закупки. Решение было протестировано и успешно масштабировано более чем в 60 компаниях группы «Газпром». Об этом CNews сообщил представители Luxms.

Внедрение «Сканера контрагентов» обеспечило формирование единой цифровой базы потенциальных контрагентов и поддержку принятия решений в производственно-хозяйственной деятельности группы «Газпром».

Технологический фундамент проекта — графовая платформа «Мирион» от ИТ-холдинга «Т1», которая используется для поиска и анализа связей между контрагентами. На его базе работают ETL/ELT-инструмент Luxms Data Boring и встроенный аналитический модуль Luxms BI. В результате, пользователи могут обращаться к различным реестрам в едином, унифицированном интерфейсе, что оптимизирует рабочий процесс. Система позволяет вести гибкий поиск поставщиков и инициировать общение с ними через автоматическую рассылку сообщений, в том числе приглашений к участию в закупках и предквалификации.

«Для ИТ-холдинга «Т1» этот проект — пример того, как графовые технологии и BI решают прикладные задачи крупного бизнеса. В закупках особенно важно получить информацию не только по отдельному поставщику, но и проследить его связь с другими игроками рынка, увидеть динамику профиля каждого и оценить текущий уровень рисков. В этом проекте нам было важно сделать аналитику не отдельным инструментом, а частью ежедневной работы закупочной функции. Совместно с ГК Luxms мы создали решение, которое помогает компании оперировать аналитическими данными быстрее, подключать к этим платформам тысячи сотрудников, отвечающих за закупки, и предоставлять информацию в понятном им формате», – сказал Сергей Голицын, руководитель направления «Т1 ИИ» (ИТ-холдинг «Т1»).

«Для нас ключевой задачей было сделать так, чтобы данные о контрагентах, рисках и связях были доступны в едином контуре и позволяли пользователям системы работать на опережение, снижая как операционные затраты, так и риски. Это напрямую влияет на экономический эффект – снижение становится не разовой оптимизацией, а нормой работы закупок. При этом мы изначально учитывали повышенные требования заказчика к безопасности. В результате удалось не только повысить качество закупочных решений, но и сделать сам процесс прозрачным, удобным и безопасным», — отметил Александр Вятчинин, операционный директор ГК Luxms.