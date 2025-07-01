Новая версия Luxms BI 11.1.15

Новая версия 11.1.15 направлена на улучшение интерфейса и добавление новых функций для комфортной работы. Релиз включает как крупные изменения, так и точечные доработки, направленные на повышение удобства и скорости настройки. Об этом CNews сообщили представители ГК Luxms.

Возможности редактирования

В новой версии редактора добавили больше возможностей для тонкой настройки интерфейса. В верхней части дэшборда теперь отображаются его название и иконка – и то, и другое можно поменять здесь же.

Сетка стала более управляемой: можно настраивать как внешние, так и внутренние отступы. Появилась возможность визуально задать количество ячеек на экране – быстро и удобно. А при выборе более 30 ячеек, рабочая область становится условно бесконечной: сетка превращается в свободное полотно, на котором элементы располагаются практически без ограничений.

Добавлена функция быстрого создания скроллируемой области дэшборда – соответствующие кнопки добавляют ряд снизу или сбоку для вертикальной и горизонтальной прокрутки соответственно. Это пригодится для размещения широких панелей или большого количества контента за пределами видимой области. При этом есть возможность отключить отображение области вне экрана.

Если заранее известно разрешение, на котором будет открыт дэшборд, можно задать фиксированную область отображения в пикселях – указать точные размеры и сразу работать в заданных рамках.

Также появилась вариативность поведения при перемещении дэшей: можно оставить прежний режим, при котором элементы «отталкиваются» друг от друга, либо отключить эту опцию – тогда дэши можно свободно накладывать один на другой.

Настройки дэшей

Настройки теперь вынесены в верхнюю панель не только для всего дэшборда, но и для каждого отдельного дэша. Можно изменить заголовок и иконку, задать координаты по осям X и Y, указать ширину и высоту, отключить или скрыть элемент, если он не нужен. Можно включить или отключить привязку к сетке: в одном режиме дэш будет вставать в ячейки, в другом — свободно перемещаться по рабочей панели.

Добавили возможность абсолютного позиционирования. Элементы могут оставаться на месте при прокрутке страницы — например, это пригодится для кнопок или для некоторых важных дэшей, которые всегда должны оставаться перед глазами.

И еще одно нововведение — возможность скопировать стиль одного дэша и применить его к другому. Для этого нужно нажать кнопку в верхней панели, вставить код с сохраненными параметрами оформления в JSON-конфиг в блок display и нужное форматирование автоматически применится. Это ускоряет работу над визуальной частью и помогает создавать дэшборды в едином стиле.

Гибкие фильтры

Теперь фильтры можно вынести в верхнюю панель, включив соответствующую опцию в верхнем меню — это визуально подчеркивает контекст текущего анализа, позволяя пользователю всегда видеть выбранные значения. Если отметить в фильтре «не задано», то остальные варианты становятся неактивными, чтобы избежать нелогичных выборок.

Новая визуализация – текст

Появился новый тип дэша –текст. Это полноценный текстовый редактор с форматированием, возможностью вставлять переменные и использовать формулы LPE. Можно добавлять пояснения, писать инструкции и сопроводительные тексты прямо внутри аналитических панелей.

Быстрый доступ ко всем ресурсам атласа

Навигация по атласу стала проще. В верхнем меню появился кнопка с иконкой книги, которая открывает доступ ко всем данным о проекте: кубам, источникам данных, переменным и ресурсам. Все собрано в одном месте для быстрого доступа.

Улучшения, которые делают работу удобнее

Редактирование дэшборда теперь можно начать с помощью горячих клавиш Shift+E или Ctrl+E.

В таблицах можно задать специальный курсор, чтобы пользователь сразу видел, что на столбец настроен определенный сценарий и значения кликабельны.

В заголовках вкладок теперь поддерживаются LPE выражения.

В фильтрах появилась функция — игнорировать null, опция будет применена для всех размерностей. То еcть, при отображении данных будут исключены строки со значением Null, в хотя бы одной из размерностей, присутствующих в блоке Фильтры. Раньше для этого требовалось редактировать JSON, теперь достаточно включить настройку прямо в интерфейсе — система сама добавит нужную конструкцию в конфиг.

Теперь можно более гибко задавать формат отображения даты в том виде, который требуется.

Появилась опция authorization.themeEditor.siteRole.allowed, которая позволяет задать роли, имеющие доступ к редактору тем.

Теперь можно загружать данные из файлов .ods так же просто, как из Excel

Также расширена поддержка LPE: теперь все функции работают и в веб-клиенте.

Обновления в Luxms Data Boring

Добавлен новый узел для подключения к удаленным ресурсам по протоколу Samba – это упрощает работу с файлами в сетевых хранилищах.

При импорте потоков реализована опция вставки с заменой – пригодится при обновлении существующих конфигураций.

Введен мониторинг активных процессов всех пользователей, доступно для ролей Super и Admin, это помогает контролировать нагрузку и повышает безопасность работы.