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Продукты НОТА развернут на российской «Ред ОС» от «Ред Софт»

Российский разработчик инфраструктурных программных продуктов «Ред Софт» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с вендором НОТА (ИТ-холдинг «Т1»). Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В рамках сотрудничества компании планируют обеспечить совместимость семейства отечественных операционных систем «Ред ОС» с платформой для разработки программного обеспечения «Сфера» и экосистемой продуктов и сервисов в области информационной безопасности «Купол». Соглашение также направлено на совместное продвижение продуктовых решений.

Ранее «Ред Софт» и ИТ-холдинг «Т1» уже реализовали несколько совместных проектов. Так, была подтверждена совместимость операционной системы «Ред ОС» версий 7.3 и 8 с продуктовыми решениями «Т1 Иннотех» (служба каталогов «Эллес» и система управления документами «Осмакс»), и платформы корпоративных коммуникаций Dion с «Ред ОС 7.3».

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«Подписание соглашения о сотрудничестве с НОТА является важным шагом в укреплении отечественной ИТ-экосистемы. Мы уверены, что это сотрудничество будет способствовать укреплению технологического суверенитета России и ускорению цифровой трансформации в различных отраслях», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Партнерство с «Ред Софт» открывает новые возможности для развития отечественных продуктов и расширения их функциональных возможностей. Мы продолжим работу над совместимостью решений НОТА с российской операционной системой «Ред ОС», что увеличит надежность их работы. Уверен, что в тесном сотрудничестве с коллегами мы сможем повысить конкурентоспособность российских ИТ-продуктов», — сказал Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса вендора НОТА.

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