«Группа Астра» и «Нота» создадут совместный стек для ВКС и мобильной работы

«Группа Астра» и российский мультипродуктовый вендор «Нота» (холдинг «Т1») заключили соглашение о партнерстве.

Стороны договорились вести активную совместную деятельность по импортозамещению: реализовывать проекты миграции на отечественный софт, в том числе предназначенный для мобильных устройств, и развивать экосистему совместимых решений. В частности, планируется обеспечить интеграцию платформы корпоративных коммуникаций Dion с ОС Astra Linux Mobile и почтой RuPost. Эксперты вендоров будут участвовать в пилотном тестировании ПО, профильных рабочих группах, а также просветительских и образовательных мероприятиях, направленных на популяризацию и внедрение российского программного обеспечения.

«Интеграция с RuPost и мобильной ОС Astra Linux — еще один шаг на пути технологического развития Dion, который сделает функционал платформы более доступным и удобным. В современном мире, когда мобильные приложения по частоте использования можно сравнить с десктопными версиями, это позволит решать рабочие задачи — ставить встречи и оперативно реагировать на письма — в режиме реального времени. При этом бизнес, используя российское ПО, остается в защищенном контуре, минимизируя всевозможные риски. Как и продукты «Группы Астра», платформа корпоративных коммуникаций Dion лидирует в своем сегменте рынка, поэтому мы уверены, что данное сотрудничество станет востребованным и интересным для широкого круга заказчиков», — сказал Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Нота», коммерческий директор по продуктам и сервисам холдинга Т1.

«Мы сотрудничаем с вендором «Нота» в рамках программы технологической кооперации Ready for Astra. Все начиналось с обеспечения совместимости продукции коллег с ОС Astra Linux, однако рынок развивается, а вместе с ним — и мы: наращиваем компетенции, создаем новые решения, расширяем свои горизонты. Пришло время вывести наше взаимодействие с «Нота» на новый уровень, и теперь мы собираемся интегрировать популярную платформу корпоративных коммуникаций Dion, на которую, кстати, «Группа Астра» перешла с Zoom, с нашей мобильной ОС и RuPost. Понимая, что миграция на новые технологии, особенно замена сразу нескольких взаимосвязанных продуктов — это совсем не простой процесс, наши эксперты будут предоставлять заказчикам услуги поддержки, включая адаптацию ПО под их индивидуальные инфраструктуры и задачи. Такой комплексный подход позволит сделать импортозамещение максимально быстрым и комфортным для конечных пользователей, даст им возможность концентрироваться на развитии своего бизнеса и избавит от рисков, связанных с внешней конъюнктурой», — сказал Андрей Климов, директор по работе с ключевыми клиентами «Группы Астра».