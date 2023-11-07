Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

«Группа Астра» помогает подведомственному учреждению Минприроды строить импортонезависимую ИТ-инфраструктуру

«Группа Астра» объявляет о внедрении своих программных продуктов в ФГБУ «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» («РФИ Минприроды России»). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Из-за ухода зарубежных ИТ-компаний с отечественного рынка у «РФИ Минприроды России» возник ряд трудностей: прекращение технической поддержки и отсутствие возможности приобретать и продлевать лицензии. Эти факторы подтолкнули учреждение к поиску российских аналогов используемых программных продуктов, чтобы с их помощью построить импортонезависимую информационную инфраструктуру и обеспечить ее безотказную работу.

В ходе выбора операционной системы профильные специалисты «РФИ Минприроды России» рассматривали и тестировали несколько вариантов. Ключевыми критериями выбора стали совместимость с оборудованием, установленным в учреждении, наличие удобного и привычного для пользователей интерфейса, а также функционала, который позволит максимально эффективно выполнять служебные задачи.

В итоге была выбрана защищенная ОС Astra Linux Special Edition. Решающими аргументами стали доступ к оперативной технической поддержке, развитая экосистема совместимого ПО и аппаратного обеспечения, а также возможность централизованно управлять компьютерами пользователей домена с помощью другого продукта вендора – ALD Pro, лицензии на который заказчик приобрел вместе с операционной системой.

ИТ-специалисты «РФИ Минприроды России» самостоятельно выполнили работы, связанные с миграцией. Наибольшие сложности возникали при поиске Linux-версий ПО, используемого ранее сотрудниками для решения специфических служебных задач. Для приложений, которые работали только под Windows, подобрали подходящие аналоги, при этом сотрудники службы технической поддержки вендора оказывали всестороннюю помощь.

В данный момент около 95% рабочих мест в «РФИ Минприроды России» переведено на операционную систему Astra Linux, а инструментарий для управления группами пользователей MS AD полностью заменен на ALD Pro. В скором времени ожидается реализация плана по миграции на решения «Группы Астра» всей ИТ-инфраструктуры заказчика, включая систему виртуализации и средства резервного копирования. Экосистема продуктов вендора позволяет использовать проверенные решения для закрытия ключевых задач и потребностей организаций.

Дмитрий Песоцкий, «Крок»: Почти у каждого крупного контакт-центра сегодня есть пилотное внедрение российского ПО
Импортонезависимость

«Миграция на отечественное ПО и взаимодействие с российскими производителями значительно повышает надежность и стабильность ИТ-систем компаний. В сегодняшних реалиях – это стратегически важно. Мы рады, что смогли предоставить «РФИ Минприроды России» программный стек, включающий в себя ОС Astra Linux и ALD Pro. Мы готовы и дальше поэтапно помогать заказчику перестраивать и модернизировать инфраструктуру на основе наших решений», – сказал Захар Головарян, директор департамента развития продаж «Группы Астра».

***

ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

В России началось обсуждение «Цифрового кодекса», который приведет в порядок законодательство в ИТ и связи

«Аквариус» выпустил новую линейку СХД Wareus

Минцифры больше не хочет централизованно покупать ПО для госорганов. Деньги закончились, а механизм закупок неэффективен

В России начались розничные продажи устройств на российской ОС «Аврора». Пока недорого, потом цены вырастут

Отечественные SSD изгоняют из реестра российского «железа». Чтобы остаться, им нужны отечественные контроллеры, но их не существует в природе

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где слушать музыку в 2023 году: стриминговые музыкальные сервисы в России

Приложения и сервисы для организации рабочего процесса: выбор ZOOM

Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг

Показать еще

Наука

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода
Показать еще