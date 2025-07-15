Нейросеть «Алиса» нашла самые необычные места в «Яндекс Картах»

Аналитики «Яндекс Карт» попросили нейросеть «Алису» изучить отзывы к местам в «Картах» и найти необычные туристические объекты, которые интересно открывать в путешествиях по России. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Для этого отобрали более 360 тыс. примечательных мест и сооружений по всей стране: исторические здания, музеи, памятники, парки, храмы. Из них выбрали те, у которых как минимум 50 оценок и рейтинг 4,5 или выше. При этом исключили самые широко известные места, у которых более 20 тыс. оценок, — чтобы рассказать о неочевидных локациях.

Получился список из 31 тыс. объектов — его показали нейросети «Алисе» и объяснили ей, как определить необычные места. Инструкции включали десятки правил для каждой категории. Например, музеи нейросеть выбирала за нестандартное расположение или интерактивность, парки — за наличие арт-объектов или живописных видов. В итоге «Алиса» составила подборку почти из 400 необычных мест. Каждое из них можно открыть в «Яндекс Картах», чтобы изучить его и спланировать поездку: почитать отзывы, узнать условия посещения и построить маршрут прямо к входу.

В подборке оказались, в том числе, необычные места в городах-миллионниках или рядом с ними. Например: Бункер-музей «Подземная Москва» — контактный музей, расположенный в бывшем противоатомном убежище неподалёку от Москва-Сити; Дацан Гунзэчойнэй в Санкт-Петербурге — самый северный буддийский храм в мире; церковь Сицилийской Иконы Божьей Матери в Воронежской области, спрятанная в меловой скале; пещера Караульная-2 под Красноярском, знаменитая гротами с известковыми незастывающими образованиями на стенах и гигантскими сталагмитами; Музей русской горчицы в Волгограде, где можно увидеть весь процесс изготовления легендарного продукта; Мира Парк под Новосибирском, известный своими необычными архитектурными объектами и паблик-артом; декорации фильма «Сердце Пармы» — натурные декорации древнего княжества и столицы Перми Великой, воссозданные в реальных лесах Пермского края; Музей-заповедник «Танаис» в Ростовской области, где можно прогуляться по руинам самого северного греческого поселения; сад возле Косого дома в центре Екатеринбурга, ставший одним из немногих российских садов, удостоенных международной премии по ландшафтному дизайну; Музей-заповедник «Шульган-Таш» в Башкортостане. Знаменит наскальной живописью эпохи палеолита и пещерой, в которой находится самое древнее в мире изображение верблюда; Музей-заповедник «Аркаим» — древний археологический памятник, состоящий из поселений, которым более 4 тысяч лет, — они древнее египетских пирамид; Музей нефти в селе Шугурово в Татарстане, где можно посмотреть в миниатюре процесс добычи нефти и битума; рачейский лабиринт в Самарской области — это природный памятник в виде валунов в сосновом лесу. Гигантские валуны образуют естественные лабиринты, по которым можно бродить, ощущая себя исследователем древних тайн; Музей горного дела в Пешелани — действующая шахта гипсового завода, расположенная на глубине 70 метров; акведук в «Старом парке» села Кабардинка Краснодарского края, повторяющий формы и облик старинных инженерных сооружений.