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Беспилотный плавающий аппарат Unmanned underwaterl vehicle, UUV Морские автономные надводные суда, МАНС Maritime autonomous surface ships, MASS Автономное судовождение Плавающий робот
Беспилотный плавающий аппарат и организации, системы, технологии, персоны:
|Родионов Андрей 35 3
|Пожидаев Николай 85 2
|Пинский Александр 3 2
|Koskela Juha - Коскела Юха 4 1
|Белоусов Андрей 141 1
|Катков Алексей 42 1
|Ратиев Сергей 26 1
|Ульянов Михаил 7 1
|Гаврилов Всеволод 1 1
|Шамрай Феликс 1 1
|Евтухов Виктор 9 1
|Маренич Игорь 10 1
|Каушанский Александр 33 1
|Мацкевич Антон 8 1
|Чаркин Евгений 299 1
|Алифанов Кирилл 69 1
|Симонов Сергей 7 1
|Давыдова Полина 13 1
|Старовойт Роман 20 1
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