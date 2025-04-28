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Беспилотный плавающий аппарат Unmanned underwaterl vehicle, UUV Морские автономные надводные суда, МАНС Maritime autonomous surface ships, MASS Автономное судовождение Плавающий робот



28.04.2025 Эксперты обсудили будущее ИИ 1
03.10.2024 В России создали водный беспилотник для мониторинга водоемов 1
30.09.2024 Цифровизация приведет к изменению логистических потоков в стране 1
03.10.2023 Паромы Росморпорта получили первые в России удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов промышленности 1
21.08.2023 Созданный Sitronics КТ тренажер для обучения судоводителей в виртуальной реальности прошел госиспытания 5
01.03.2023 В России создана госсистема управления кораблями без капитана и команды на борту 2
16.02.2023 С создателями российской госсистемы беспилотного управления кораблями расплатятся через два года после сдачи работ 1
26.04.2022 Sitronics Group увеличила выручку на 93,8% по итогам 2021 года 1
10.01.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 1
29.09.2021 РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом 1
04.08.2021 Определен первый маршрут для автономного или безэкипажного судовождения в России 1
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
20.01.2020 Безлюдные технологии 2
06.12.2018 ABB провела испытания дистанционного управления пассажирским паромом 1
15.12.2011 Посадка на Титан: робот тренируется в Андах 1
26.12.2006 Подводные роботы соберутся на военный фестиваль 1
11.12.2006 Автоматическая подводная лодка впервые применила оружие 1
11.12.2006 Автоматическая подводная лодка впервые применила оружие 1
23.08.2002 Новый "Боинг" будет автономной подводной системой 1
23.08.2002 Новый "Боинг" будет автономной подводной системой 1

Публикаций - 21, упоминаний - 27

Беспилотный плавающий аппарат и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1328 8
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 98 7
BAE Systems 172 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Intel Corporation 12283 1
Ростелеком 9875 1
Ситроникс - Sitronics Electro 48 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 372 1
Ситроникс КТ - Stéor 5 1
SAP SE 5322 1
8415 1
Беспилотные авиационные системы 56 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1093 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 3
АМЭ НПП - Авиационная и Морская Электроника 4 2
Boeing 1013 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 11 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 269 1
Volvo Penta 6 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 34 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 26 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 392 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 1
РЖД - Российские железные дороги 1936 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 146 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3016 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 676 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6055 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 86 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 642 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11956 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3321 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 80 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 264 2
ICS - International Chamber of Shipping - МПС - Международная палата судоходства 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4917 1
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