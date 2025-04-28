Эксперты обсудили будущее ИИ 1

В России создали водный беспилотник для мониторинга водоемов 1

Цифровизация приведет к изменению логистических потоков в стране 1

Паромы Росморпорта получили первые в России удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов промышленности 1

Созданный Sitronics КТ тренажер для обучения судоводителей в виртуальной реальности прошел госиспытания 5

В России создана госсистема управления кораблями без капитана и команды на борту 2

С создателями российской госсистемы беспилотного управления кораблями расплатятся через два года после сдачи работ 1

Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 1

РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом 1

Определен первый маршрут для автономного или безэкипажного судовождения в России 1

Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1

Безлюдные технологии 2

ABB провела испытания дистанционного управления пассажирским паромом 1

Подводные роботы соберутся на военный фестиваль 1

Автоматическая подводная лодка впервые применила оружие 1