Softline внедрила систему прокторинга в ТюмГУ

В Тюменском государственном университете при поддержке SoftLine была внедрена система прокторинга «Экзамус» для дистанционного проведения экзаменов. Решение было интегрировано с существующей в вузе LMS-платформой онлайн-обучения, что позволило на новом уровне следить за ходом сессии и вступительных испытаний.

ТюмГУ уже использовал компоненты дистанционного обучения – для организации учебных мероприятий и тестирований использовалась онлайн-платформа Moodle. Весной 2020 г. в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой перед вузом встала необходимость проведения сессии и вступительных экзаменов полностью в удаленном формате, что потребовало внедрения дополнительных инструментов контроля.

ТюмГУ обратились к Sofline за помощью в выборе оптимального решения прокторинга, из нескольких существующих на рынке вариантов было выбрано решение компании «Экзамус», которое было возможно полностью интегрировать с Moodle. В ходе пилотного проекта, включающего порядка 220 часов работы системы прокторинга, сислами специалистов ТюмГУ и Softline была проведена донастройка системы для корректной работы в дальнейшем. Заказчик остался полностью удовлетворен функционалом системы и принял решение о приобретении годовой подписки на 60 тысяч часов с возможностью дальнейшего расширения.

«В сессионных и вступительных испытаниях ТюмГУ ежегодно принимает участие огромное количество студентов и абитуриентов, что требует повышенного внимания к технической организации процесса. Система прокторинга позволяет удаленно контролировать проведение экзаменуемых, исключая возможность недобросовестного прохождения испытаний. Внедрение этого решения позволит вузу выполнить требования Министерства науки и высшего образования в отношении противодействия пандемии и станет еще одной ступенью в цифровой трансформации ВУЗа», – сказал руководитель по работе с образовательными организациями Softline в УФО Виталий Ростецкий.