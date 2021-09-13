«Инфосистемы джет» и Минтруда откроют «Цифровую лабораторию охраны труда»

«Инфосистемы джет» на Всероссийской неделе охраны труда анонсировала открытие «Цифровой лаборатории охраны труда» в Сколково. ИТ-компания выступает оператором лаборатории и технологическим партнером Минтруда. Также в проекте участвуют фонд «Сколково» и компания Smarta. Работа цифровой лаборатории будет направлена на поиск, тестирование и апробацию технологических решений для промышленных предприятий в области охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ).

Цифровая лаборатория станет исследовательским центром для поиска, тестирования и интеграции цифровых технологий в сфере ОТ и ПБ. Команда лаборатории совместно с экспертным советом из представителей промышленных предприятий будет заниматься проверкой гипотез и пилотированием технологических решений. Лаборатория выступит площадкой для создания и развития профессионального сообщества, на которой участники смогут обмениваться опытом и лучшими практиками. Любое промышленное предприятие сможет обратиться в исследовательский центр для поиска и экспертной оценки решений для цифровизации ОТ и ПБ.

В зоне демостендов цифровых решений можно будет увидеть, как интегрированные между собой технологии работают в рамках единой цифровой экосистемы. Это более 40 офлайн- и онлайн-инструментов для автоматизации и повышения эффективности ключевых процессов ОТ и ПБ: системы видеоаналитики, геопозиционирования персонала, обучения сотрудников в интерактивных форматах AR и VR, проведения автоматизированных медосмотров и алкотестирования, контроля ношения СИЗ (средств индивидуальной защиты) и других устройств. В лаборатории будут представлены как решения для своевременного реагирования на инциденты, так и технологии для проактивного управления рисками: системы для создания ситуационных центров, предиктивной аналитики и управления бизнес-процессами.

Представленные решения и инструменты планируется встроить в прикладные сценарии, регулярно выполняющиеся на производствах: контроль работ внутри емкостей и в замкнутых пространствах, контроль допуска собственного персонала и персонала подрядных организаций на рабочую площадку через личные кабинеты, контроль комплектности СИЗ в соответствии с зоной и содержанием проводимых работ и др. Предполагается реализовать более 60 таких сценариев.

«В сфере охраны труда и промышленной безопасности инновационные технологии предлагают качественно новый уровень управляемости, прозрачности и контроля процессов. Однако предприятиям часто сложно реализовать этот потенциал из-за финансовых ограничений, дефицита экспертизы и регуляторных барьеров. Создание цифровой лаборатории снизит финансовую и организационную нагрузку на предприятия при внедрении подобных решений, а также поможет вести эффективный диалог с регулятором о применении технологий в рамках законодательства. Широкое распространение проверенных решений и практик поможет ускорить цифровую трансформацию сферы ОТ и ПБ в России и обеспечит исполнение приказа президента о переходе к цифровой экономике 4.0», — отмечает Алексей Иванов, директор центра инноваций «Инфосистемы джет».

Цифровая лаборатория предоставит предприятиям и компаниям доступ к компетенциям в направлении производственной безопасности. Команда лаборатории объединит сотрудников с глубокими практическими знаниями в области охраны труда, отраслевых экспертов и специалистов в сфере разработки программного обеспечения и аппаратных комплексов. В экспертный совет лаборатории войдут представители энергетической, нефтегазовой, металлургической, химической и других отраслей промышленности.