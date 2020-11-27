Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Минтруд запустил пилотный проект по кадровому ЭДО

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

ИТ-компания «Тензор» объявила об участии в кадровом эксперименте Минтруда. Проект предполагает, что трудовые договоры, приказы об отпусках, заявления об увольнении будут электронными, без дублирования на бумаге.

Государство разрешило участникам пилота вести любые кадровые документы в электронном виде. К эксперименту присоединились РЖД, «Мегафон», Сбербанк, Почта России, Пенсионный фонд.

Собственная разработка компании «Тензор» – сервис HR-портал СБИС, организует работу кадрового отдела: от приема на работу и электронных кадровых документов до контроля рабочего времени, расчёта зарплаты и организации удаленной работы. В компании более 6 000 сотрудников и этот практический опыт позволяет «Тензору» делится с коллегами внутри эксперимента технологическим опытом по организации безбумажного кадрового документооборота.

До 30 ноября все, кто хочет перейти на электронный кадровый ЭДО, могут принять участие в проекте Минтруда. Для этого нужно выполнить требования закона ФЗ-122 от 24.04.20 и Приказа Минтруда 240н от 14.05.20.

После прохождения регистрации участники эксперимента смогут вести электронные документы на портале «Работа в России» или в готовой системе СБИС.

Другие материалы рубрики

Принят закон об «удаленке». Оставаться без связи с начальством можно не более 2 дней

ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря

Подрядчик Минобороны сорвал 6-миллиардную военную поставку «железа», включая серверы «Блейд» и «Гном»

Путин распорядился раздать школам и больницам 360 тыс. планшетов на ОС «Аврора»

Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн»

«Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Сам себе режиссер: на какие камеры можно снимать для Netflix

Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930

Техноблог

Что такое блю-блокеры и зачем они нужны

Смартфоны realme: новый топ за свои деньги?

Показать еще

Наука

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи
Показать еще
Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче