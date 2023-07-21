ИТ-удаленщики спасены. Власти передумали вводить грабительские налоги за работу из-за рубежа

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, защищающий утративших налоговое резидентство россиян от НДФЛ в размере 30%. Они будут платить стандартные 13-15% в зависимости от уровня дохода, но для этого им потребуется иметь счет в российском банке и получать зарплату от российского налогового резидента. Документу еще предстоит пройти рассмотрение Совфедом и Президентом России.

О 30-процентном налоге можно забыть

Законопроект о жестко зафиксированной ставке налогообложения для удаленщиков и фрилансеров, в том числе в сфере ИТ, успешно преодолел третье чтение в Госдуме. Документ подразумевает ограничение НДФЛ для тех, кто работает не офисе, на уровне 13 или 15% вне зависимости от налогового резидентства.

Это означает, что если законопроект будет принят в своем нынешнем виде Советом Федерации и подписан Президентом России Владимиром Путиным, все те, кто работает в России, но по ряду причин проживает за ее пределами, смогут больше не бояться резкого повышения налогов на свою деятельность. Ранее власти хотели забирать у них 30% заработка просто потому, что они уехали из страны, но продолжают работать на местные компании или выполнять заказы своих российских клиентов.

Одобренный Госдумой законопроект подразумевает установку для фрилансеров и удаленщиков ставки на уровне 13 или 15% (повышение ставки до 15% будет грозить тем, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год) – она будет одинаковой и для тех, кто проживает в России, и для тех, кто решил найти себе постоянное место жительства в другой стране и не появляется в России в течение 183 дней и более в году.

Когда ждать

Изменения будут вступать в силу постепенно – для начала гарантию стабильной налоговой ставки в пределах стандартных для России 13% получат штатные сотрудники компаний, работающие удаленно.

Фото: FreePik Возможность месяцами жить за границей и работать в России по удаленке больше не омрачается угрозой 30-процентного НДФЛ

Тем, кто не числится в штате компаний, то есть фрилансерам, придется ждать существенно дольше – для них изменения, если их одобрят СФ и Президент России, вступят в силу с 2025 г.

Однако чтобы иметь возможность платить налоги по этим ставкам, удаленщикам и фрилансерам потребуется соблюдать хотя бы одно из перечисленных далее условий.

Первое условие – это сохранение статуса российского налогового резидента, который автоматически теряется после 183 дней пребывания за пределами России в течение календарного года.

Второе условие – заработанные деньги должны перечисляться работнику на счет в российском банке. При этом отправителем платежа могут быть российские организации и индивидуальные предприниматели, а также обособленные подразделения иностранных компаний в России.

Выполнение хотя бы одного из этих условий будет гарантировать удаленщикам и фрилансерам, проживающим за границей, возможность платить 13 или 15% налогов вместо 30%. Другими словами, если проживать за пределами России более 183 дней в году, но при этом получать зарплату на счет в российском банке от российского резидента, то можно будет не бояться, что государство потребует вернуть ему 30% зарплаты.

Как все реализовано сейчас

Нынешняя версия действующего Налогового кодекса России подразумевает ставку НДФЛ 13 или 15% для налоговых резидентов, но с доходов как от российских, так и от иностранных источников. Утратившие налоговое резидентство граждане вынуждены платить 30%, если они продолжают работать в России по удаленке. Это распространяется только на доходы от российских источников – отчислять часть денег, полученных от иностранных клиентов и работодателей, в российскую казну нерезиденты не обязаны.

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По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, новые правила призваны упростить механизм администрирования для налоговых агентов.

Стоит отметить, что в документе не упоминаются самозанятые, которые тоже могут оказывать услуги в России, проживая при этом за рубежом. Их ставка налогообложения составляет 4 или 6% в зависимости от сферы деятельности и того, кому оказывается услуга – физическому или юридическому лицу.

Добавим также, что и власти, и крупный российский бизнес с весны 2022 г., когда началась первая волна эмиграции после 24 февраля 2022 г., ищут различные методы по возвращению уехавших россиян в страну. После 21 сентября 2022 г., когда по всем известным причинам страна не досчиталась, по разным подсчетам, около 1 млн своих граждан, заявления, касающиеся уехавших удаленщиков стали звучать намного чаще.

В начале 2023 г. CNews писал, что Госдума подготовила проект постановления Правительства, запрещающий российским ИТ-специалистам работать удаленно из другой страны. Ограничения предлагалось распространить только на тех, кто связан с госинформсистемами, объектами КИИ и персональными данными, а также тех, кто покинул Россию после 24 февраля 2022 г.

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В марте 2023 г. холдинг VK запретил своим работникам трудиться в полноформатном режиме из-за границы. Удаленная работа без каких-либо ограничений в компании по-прежнему доступна, но только для специалистов, проживающих в пределах российских границ.

Многочисленные методы «кнута» для принудительного возвращения удаленщиков в пределы границ России власти пытались компенсировать «пряником». Так, в начале 2023 г. CNews сообщал, что Минцифры совместно с профильными ИТ-ассоциациями разрабатывают пакет мер для возвращения ИТ-шников, покинувших Россию в 2022 г. Среди возможных преференций – гарантированная отсрочка от призыва в армию и оплата билетов на самолет. При этом уже тогда шли разговоры о 30-процентной ставке НДФЛ.

Таинственное исчезновение законопроекта

Идея заставить уехавших за границу россиян платить 30-процентный НДФЛ обсуждалась властями еще в конце 2022 – начале 2023 гг. Однако в марте 2023 г. эта идея была признана несостоятельной – от нее отказался непосредственно Минфин. Причины этого не были обнародованы – не исключено, что власти стали опасаться, что новые правила налогообложения заставят уехавших из России удаленщиков и фрилансеров перестать работать в России и отчислять налоги в бюджет.

Впрочем, мнение Минфина не было учтено – в апреле 2023 г. Правительство внесло в Госдуму поправки к Налоговому кодексу, обязывающие всех лишившихся российского налогового резиденства россиян, кто работает из-за рубежа по договорам государственно-правового характера, выплачивать НДФЛ в размере 30%. Однако авторы документа довольно оперативно отозвали его «для уточнений», пишет РБК.