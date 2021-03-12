Госуслуги автоматизировали подачу справки 2-НДФЛ в банки

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что на портале Госуслуг запущен механизм автоматического предоставления справки 2-НДФЛ в банки при оформлении кредитов. Предоставление справки осуществляется через цифровой профиль пользователя портала Госуслуг.

Чтобы заказать автоматическую выгрузку справки 2-НДФЛ в банк, пользователю необходимо на сайте одного из 19 банков-участников проекта дать согласие на предоставление необходимых сведений из цифрового профиля на Госуслугах. После этого банк по интеграционным каналам подключится к механизму цифрового профиля и запросит необходимые сведения. Справка будет автоматически направлена в банк, а в личном кабинете пользователя Госуслуг зафиксируется информация, когда и кому гражданин дал согласие на предоставление данных.

«Цифровой профиль на Госуслугах — это удобный формат взаимодействия граждан и бизнеса на базе защищенной государственной платформы, реализованной с учетом необходимых мер безопасности. Новый сервис на портале Госуслуг упростит и ускорит процесс кредитования для россиян», — сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками через портал Госуслуг (цифровой профиль) был запущен в мае 2020 года. Он позволяет пользователям через личный кабинет на Госуслугах дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов. Речь идет о сведениях из баз данных ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других.

За время существования сервиса со стороны граждан было дано 2,3 млн согласий на предоставление тех или иных сведений банкам и страховым организациям. Максимальное количество выданных согласий достигало 20 тыс. в сутки. Таким образом, было реализовано дистанционное взаимодействие клиентов и банков без необходимости дополнительного предоставления документов.