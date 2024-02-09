Разделы

Бизнес Цифровизация
|

Исследование: ТеДо (ех-PwC) изучает рынок Process Mining

Исследование позволит сформировать глубинное понимание российского рынка Process Mining, выявить особенности использования продуктов Process Mining в разных индустриях, существующие тренды на рынке и прогноз его развития. Все участники опроса получат отчет с результатами.

Process Mining как инструмент повышения эффективности бизнеса

Process Mining — технология для анализа бизнес-процессов на основе данных в информационных системах, которая позволяет повысить эффективность бизнес-процессов и, как следствие, получить значительный экономический эффект.

На текущий момент российский рынок Process Mining находится на стадии активного роста и претерпевает существенные изменения. В связи с этим ТеДо проводит глубинный анализ рынка, включая выявление особенностей использования продуктов Process Mining в разных индустриях, существующих трендов на рынке и прогноз его развития.

«Технологии Доверия» приглашают принять участие в исследовании Process Mining, пройдя опрос, заполнение которого займет не более 20 минут.

shapka_600x400.png
По итогам исследования ТеДо все участники получат отчет

По итогам исследования все участники получат отчет, содержащий: кейсы применения Process Mining и эффекты от его внедрения, бенчмаркинг Process Mining инструментов, интеграторов и консультантов в области Process Mining, а также тренды в этой области и прогноз развития технологии на горизонте пяти лет.

Пройти опрос можно по ссылке до 23 февраля 2024 года.

erid:LjN8KWBC6Рекламодатель: ООО "Цифровая Формула Доверия"ИНН/ОГРН: 9710091457 / 1217700386111Сайт: https://tedo.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Перезапуск СЭД как новый импульс развития

Siemens в России переименован. Теперь он «Системс»

Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра

VK купила компанию «Много приложений» ради ее сотрудников, разработчиков RuStore

Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели

Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще