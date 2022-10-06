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Группа «Т1» открывает направление разработки промышленного ПО

Группа «Т1» открывает направление продуктовой разработки для автоматизации инженерного анализа в промышленности, сообщили CNews представители «Т1».

Возглавит направление Александр Собачкин, ранее директор направления R&D в компании Siemens PLM. Новый Центр компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки Группы «Т1» займется разработкой продукта класса CAE (Computed Aided Engineering, компьютерная инженерия). Такие решения входят в комплекс программных разработок для автоматизированного проектирования – САПР, являются звеном стека технологии управления жизненным циклом изделий PLM (Product Lifecycle Management).

Решение предназначено для автоматизации инженерных расчетов за счет симуляции ряда физических процессов: гидрогазодинамики, теплопередачи, электрических процессов, расчета прочности конструкций и т.д. Оно включит несколько специализированных модулей, например, «Модуль анализа печатных плат», «Модуль анализа силовой электроники», «Модуль анализа оптики и фотоники» и пр.

Компьютерное моделирование позволяет оценить влияние изменяющихся термодинамических параметров среды (давление, скорость, расход жидкости, температура жидкости и твердого тела, напряжение, деформации т.п.) на конструируемое изделие в реальных условиях эксплуатации. Информация о процессах, происходящих при эксплуатации изделия, позволяет инженеру уточнить его характеристики и при необходимости оптимизировать их.

Использование цифровой модели анализа дает возможность повысить качество разработки и получить оценку работоспособности изделия с существенно меньшими затратами времени и средств. Сокращение затрат достигается за счет обнаружения конструктивных проблем на ранних этапах проектирования и уменьшения количества дорогостоящих натурных экспериментов, в том числе с возможностью полного отказа от них. Кроме того, сокращаются рутинные операции и высвобождается время высокотехнологичных специалистов, которые могут сфокусироваться на инновационных задачах.

Продукт будет предназначен для инженеров-конструкторов и инженеров-расчетчиков в конструкторских бюро. Отраслевая сфера применения многообразна: приборостроение, авиастроение, ракетно-космическая отрасль, автомобилестроение, машиностроение, судостроение, нефтегазовая отрасль, энергетика, архитектурное проектирование и строительство и т.д.

«Опираясь на наработанный опыт, мы выбрали для своего продукта использование уникального интегрального метода расчета, основанного на усовершенствованных классических методах анализа совместно с уже "вшитыми" в систему экспериментальными характеристиками и аналитическими моделями. Подобный подход позволит избежать присущей стандартным CAE-системам трудоемкой первоначальной подготовки входных данных. И все это – без потери точности моделирования. Таким образом мы получим простое в использовании решение, которым смогут пользоваться как инженеры-расчетчики, так и не-специалисты в области CAE: на изучение ПО потребуется минимум затрат», – отметил Александр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки Группы «Т1».

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«По мнению экспертов, качественные CAE-продукты позволяют сократить время моделирования на 75%, и повысить производительность до 40 раз. Программе требуется геометрическая модель с заданными условиями эксплуатации, чтобы сформировать термодинамическую картину, позволяющую конструктору оценить необходимость модификации изделия. Внести изменения в параметры модели во время цифровых испытаний существенно проще, чем в само изделие, поэтому применение подобных технологий может обеспечить увеличение доходов компании до 10%, ускорить время выхода продукта на рынок на 50% и улучшить качество на 25%», – уточнил Михаил Книгин, исполнительный директор «Т1».

В соответствии с исследованием компании ABI Research от июня 2021 г., рынок промышленных цифровых двойников вырастет с $3,5 млрд в 2021 г. до $33,9 млрд в 2030 г., в среднем на 29% в год (CAGR 29 %). В документе Минпромторга России «Показатели цифровой зрелости отрасли промышленность» доля отечественных предприятий, использующих технологию «цифровой двойник производства» или «цифровой двойник изделия» оценивается как немногим более 15%, но планируется ее рост до 80% к 2030 г..

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Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, является партнером ключевых мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 14,5 тысяч сотрудников. В 2021 г.оборот холдинга составил 87,7 млрд руб.. По версии аналитических агентств CNews Analytics, TAdviser и RAEX, Группа «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний.

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Компании группы предоставляют ИТ-услуги для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», «Т1 Cloud», «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Они обладают экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО, сервисной поддержки и аутсорсинга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей.

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