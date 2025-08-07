Разделы

Бизнес Кадры
|

Большинство работодателей не видит разницы между бакалаврами, магистрами и специалистами

С 1 сентября 2026 г. в России вместо бакалавриата будет введено базовое высшее образование. Оно будет ближе к специалитету, но с более гибкими сроками обучения и акцентом на практическую подготовку. В фокусе внимания SuperJob — ситуация с бакалаврами на рынке труда: пока большинство рекрутеров рассматривает их наравне с магистрами и специалистами с высшим образованием. В опросе приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Отношение в бакалавриату в нашей стране претерпело изменения: если в 2009 г. только 43% работодателей рассматривали бакалавров наравне с претендентами, имеющими квалификацию специалиста/магистра, то сегодня — большинство — 72%. В каждой девятой компании диплом бакалавра приравнивают к справке о неполном высшем образовании (в 2009 — г. 35%). 7% рекрутеров рассматривают соискателей-бакалавров наравне с выпускниками колледжей.

С 1996 г. высшее образование в России перешло на Болонскую систему, вузы начали выпускать бакалавров и магистров. 47% россиян — за то, чтобы при трудоустройстве приравнять бакалавров к магистрам и специалистам, каждый шестой (17%) считает, что бакалавриат — это незаконченное высшее. 16 лет назад эти точки зрения разделяло 33 и 34% россиян соответственно. Каждый девятый сегодня считает, что при найме на работу следует рассматривать бакалавров наравне с выпускниками колледжей.

Закономерен тот факт, что чем старше россияне, тем меньше среди них респондентов, готовых поставить знак равенства между бакалаврами, магистрами и закончившими специалитет.

Ожидаемо, что большинство бакалавров (79%) не хочет проигрывать в конкурентной борьбе на рынке труда соискателям-магистрам и специалистам и считает, что необходимо при трудоустройстве рассматривать эти уровни образования на равных.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Населенных пунктов: 188

Время проведения: 21 июля – 4 августа 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Конарев, «Платформа СУПеР»: Во многих компаниях до сих пор скорость предоставления ИТ-ресурсов измеряется даже не часами, а днями

Новый гендиректор Intel под прицелом властей США. Он угрожает национальной безопасности

Евгений Свидерский, Itglobal.com: Мы знаем, как адаптировать IaaS под современные задачи бизнеса

В России внедрили отечественный ИТ-сервис для передачи метео- и аэронавигационных данных пилотам

Юлия Косова, UserGate: Возврат к зарубежным решениям сопряжен с высокими затратами

Глава российского промышленного гиганта поможет Softline с созданием технологического кластера

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще