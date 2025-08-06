К партнерской программе GreenDatа присоединились 25 российских вузов

К образовательной программе российской ИТ-компании GreenData, разработчика импортонезависимой low-code-платформы, присоединились 25 вузов. Благодаря этому сотрудничеству ежегодно более 150 студентов получают практический опыт работы с актуальными цифровыми технологиями и инструментами, востребованными на рынке.

Программа сотрудничества GreenData с высшими учебными заведениями и колледжами реализуется на протяжении семи лет. Среди вузов, участвующих в программе: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Московский физико-технический институт (МФТИ), Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), МИРЭА — Российский технологический университет, Колледж информационных и креативных технологий IT Hub и другие учебные заведения.

Сотрудничество с российскими университетами GreenData развивает, чтобы системно растить ИТ-кадры будущего. Студенты профильных специальностей проходят практику, в рамках которой активно используют low-code-платформу при выполнении курсовых и дипломных проектов, обучаются у наставников и решают реальные кейсы. Только с начала 2025 г. практику в компании прошло уже более 150 человек, а отличившимся участникам предложены оплачиваемые стажировки в GreenData и компаниях-партнерах.

Совместно с вузами-партнерами GreenData также регулярно проводит образовательные мероприятия для студентов: мастер-классы, лекции и воркшопы с участием экспертов компании. Они проходят ежемесячно в разных форматах: очно и онлайн, и рассчитаны на студентов всех уровней подготовки — от абитуриентов до магистрантов. Дополнительно компания организует экскурсии в свой офис, где студенты могут познакомиться с реальными бизнес-процессами и пообщаться с действующими сотрудниками.

Компания активно развивает партнёрства не только со столичными, но и с региональными вузами. Например, GreenData уже более двух лет участвует в реализации национального проекта «Цифровая кафедра» в качестве индустриального партнера Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Так, компания помогает студентам непрофильных направлений получить второе ИТ-образование.

«Недавно Пермский политех отметил нашу работу на “Цифровой кафедре” благодарственным письмом. Особую оценку получили разработанные нами программы повышения квалификации по управлению ИТ-проектами и цифровым технологиям в инновационной сфере», — сказала Мария Буянова, руководитель отдела по работе с учебными заведениями в GreenData.

По словам Марии Буяновой, Москва концентрирует много сильных вузов, но регионы представляют собой неиссякаемый источник талантливых студентов с огромным потенциалом: «Многие из них стремятся развиваться в ИТ, но не всегда имеют те же возможности, что и столичные студенты. Сотрудничая с региональными вузами, мы находим будущих топ-специалистов на самом раннем этапе. К тому же, студенты из разных городов привносят в работу свежий взгляд на решение задач. Пермь — родной город GreenData. Уже более 20 лет этот регион по праву считается одной из кузниц ИТ-кадров в России. Мы гордимся тем, что вносим вклад в развитие местных специалистов в городе, где зародилась наша компания».

В планах компании — расширение партнерской программы с вузами. В ближайшее время ожидается подключение пяти новых учебных заведений. Также запланированы совместные проекты и открытие специализированных лабораторий на базе двух университетов. Отдельным направлением станет создание брендированных аудиторий в вузах Москвы и Перми.