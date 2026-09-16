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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201111
ИКТ 15578
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Мероприятия 894

Швырёв Андрей

СОБЫТИЯ


16.09.2026 «Онланта» предоставила APPIA Logistics доступ к мощным и базовым ИИ-моделям в едином сервисе 1
28.03.2011 «Таском» обеспечил связью 6 магазинов Gant 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Швырёв Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2401 1
Такском - Taxcom 256 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35535 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18206 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26487 1
Жуков Максим 14 1
Васильев Дмитрий 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6656 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27515 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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