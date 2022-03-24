«Дом.ру»: спрос на высокоскоростные роутеры вырос на 20%

Продажи высокоскоростных роутеров от «Дом.ру» за январь-март 2022 г. увеличились на 20% относительно аналогичного периода 2021 г. Wi-Fi оборудование компании позволяет клиентам разгонять скорости интернета до 1 Гбит/с и подключать одновременно до 12 домашних устройств.

Повышенный спрос на новые устройства со стороны клиентов связан с возросшими требованиями к безопасности домашнего интернета и ростом нагрузки на роутеры на фоне удаленной работы и обучения.

«Дом.ру» совместно с лидерами рынка домашнего сетевого оборудования разрабатывает специальное программное обеспечение, которое помогает непрерывно отслеживать стабильность и безопасность интернет-соединения, а также корректность работы Wi-Fi-роутеров.

«С начала года мы наблюдаем увеличение спроса на самые популярные модели своих роутеров. Многие наши клиенты понимают: чем новее роутер, тем стабильнее его скорость на максимальных значениях и без прерываний. Именно поэтому мы рекомендуем обновлять Wi-Fi оборудование каждые три года. Другим конкурентным преимуществом наших устройств является современное программное обеспечение, которое следит за стабильностью и мощностью сигнала и позволяет подключать одновременно до 12 девайсов в любом уголке квартиры клиента. В результате нашим абонентам хватает скорости и на работу, и учебу, и досуг, будь то просмотр фильмов, стриминг или игры по сети», – сказал директор по продуктам «Интернет Дом.ру» Андрей Чазов.

Топ популярных моделей роутеров среди клиентов «Дом.ру»: 1) TP-Link EC220; 2) D-link DIR-2150; 3) TP-Link Archer AX20 с поддержкой технологии Wi-Fi 6.

В частных домах и квартирах с площадью от 80 кв. м. пользуются популярностью mesh-системы TP-link Deco M4 и Tenda NOVA MW6-2, которые включают в себя несколько Wi-Fi устройств и обеспечивают стабильное качество подключения и высокую скорость на больших территориях.

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Среди других популярных устройств в феврале и марте 2022 г. «Дом.ру» отмечает рост продаж и в сегменте умных колонок «Яндекс.станция». Он связан с подготовкой россиян к традиционным праздникам – 23 февраля и 8 марта, во время которых умные устройства становятся популярным подарком для коллег и близких.

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