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ORS усовершенствовала агентские терминалы

Разработчик ИТ-решений для авиации компания ORS внедрила доработки в модули ORS TWT, ORS TWP и ORS TravelShop, предназначенные для автоматизации работы операторов и трэвел-агентов с контентом авиакомпаний. Новые разработки направлены на повышение эффективности бронирования и обмена авиабилетов.

Зачет такс при обмене. Нововведение позволяет использовать сборы и таксы к возврату при обмене билета в зачет новых сборов и доплат по новому выбранному тарифу. Это нововведение значительно экономит время операторов и агентов, вовлеченных в переоформление билетов.

Именной обмен частично использованных билетов (ЧИБ). Теперь трэвел-агенты могут легко изменить ФИО пассажира в частично использованном билете, то есть в случае, когда ФИО пассажира различается при полете «туда» и «обратно».

Reshop ЧИБ для ВВЛ. Функция Reshop, то есть поиск вариантов обмена, стала доступной для частично использованных билетов на внутренних рейсах. Это ускоряет и автоматизирует процесс обмена как для агентов, так и для пассажиров.

Динамическая скидка в запросах обмена и Reshop. Операторы модулей ORS TWT, ORS TWP и ORS TravelShop теперь могут комбинировать скидки от авиакомпаний и скидки для различных категории пассажиров, предоставляя наилучшие условия и максимальную выгоду пассажирам.

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Унификация ввода контактных данных. ORS усовершенствовала вывод контактов списков пассажиров в агентских модулях при обработке и импорте данных на экран модулей и в EXL. Это позволило сократить ручной труд и снизить вероятность ошибок при оповещении пассажиров.

«Эти обновления подтверждают нашу постоянную приверженность инновациям и стремление улучшать каждый аспект работы авиакомпаний и их агентов. ORS продолжает совершенствовать свои гибкие решения, которые делают перелеты удобнее для путешественников и выгоднее для авиакомпаний», – отметил производственный директор ORS Андрей Миллер.

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