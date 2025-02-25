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Индексная книга (каталог) CNews*
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Миллер Андрей



25.02.2025 ORS представила обновленную версию модуля онлайн-продаж TravelShop 1
25.03.2024 ORS представил технологию Mini BIF для повышения аналитических возможностей RMS 1
05.03.2024 ORS усовершенствовала агентские терминалы 1
14.02.2024 ORS представил новые доработки в системе ORS DCS 1
07.02.2024 ИT-разработчик ORS представил новые доработки в системе ORS CRS 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Миллер Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 20 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 2
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 515 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3563 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5915 1
TWT - Target Wake Time - Заданное время пробуждения 11 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4043 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4755 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3192 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5755 1
ORS CRS 1 1
ORS DCS 1 1
ORS TravelShop 2 1
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Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 931 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2613 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1712 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6302 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2499 1
Английский язык 6661 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 158 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342779, в очереди разбора - 765928.
Создано именных указателей - 169707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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