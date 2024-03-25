ORS представил технологию Mini BIF для повышения аналитических возможностей RMS

Российский вендор авиационных ИT-решений ORS объявил о разработке решения Mini BIF. Оно позволит авиакомпаниям более оперативно снабжать данными RMS и, как результат, улучшить аналитические и предиктивные возможности для роста финансовых показателей. Об этом CNews сообщили представители ORS.

RMS (от английского Revenue Management Systems, или системы управления доходами) играют ключевую роль в бизнесе авиакомпаний, влияя на финансовые показатели. RMS анализирует спрос, выявляет закономерности и на их основании создает рекомендации для каждого ценового сегмента на рейсах авиакомпании. Чем оперативнее RMS получает данные, тем эффективнее аналитика для максимизации прибыли и минимизации потерь.

RMS получает данные в различных форматах, включая BIF-файлы. BIF передают информацию на один рейс, несколько рейсов, диапазон рейсов, все рейсы по заданному периоду времени. Поскольку BIF являются объемными файлами, чаще всего они поступают в RMS только несколько раз в сутки.

Mini BIF отличается от BIF возможностью гибко сузить выдачу информации с помощью фильтров, сократить объем файла, а его отправку в RMS привязать как к расписанию, так и к определенным триггерам. В итоге, оператор может оперативно получать данные в RMS десятки раз в сутки.

«В виде Mini BIF авиакомпании получают конкурентное преимущество и мощную технологию для более эффективного управления ресурсом на базе аналитики RMS, — сказал производственный директор ORS Андрей Миллер. — Это решение дает авиакомпаниям возможность увеличить прибыль и маржинальность и снизить упущенную прибыль».

***

ORS — российский разработчик гибких ИT-решений для авиации, делится многолетней экспертизой с авиакомпаниями, аэропортами трэвел-агентствами, консолидаторами и туроператорами с учетом индивидуальной специфики каждого проекта.