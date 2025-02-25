ORS представила обновленную версию модуля онлайн-продаж TravelShop

Российский ИТ-разработчик авиационных решений ORS анонсировал выпуск ORS TravelShop 2.0 – обновленной версии модуля онлайн-продаж авиабилетов и дополнительных услуг. Решение интегрируется в веб-сайты и мобильные приложения авиакомпаний, предоставляя удобный процесс бронирования для пассажиров и эффективные инструменты монетизации для бизнеса.

Ключевым обновлением стал переход на технологический стек Progressive Web Application (PWA) с использованием Vue.js. Это позволило создать универсальную кодовую базу, которая одинаково оптимизирована как для веб-браузеров десктопов, планшетов и мобильных устройств, так и для мобильных приложений на iOS и Android. Благодаря этой архитектуре авиакомпании, использующие TravelShop 2.0, получают несколько важных преимуществ: единый код для всех платформ. Больше не требуется разрабатывать отдельные версии для сайтов и мобильных приложений; скорость и гибкость кастомизации. Клиенты ORS могут в 2–3 раза быстрее дорабатывать и кастомизировать решение под свои задачи, значительно сокращая временные и финансовые затраты на доработки; улучшенная производительность. Обновленная кодовая база повышает стабильность работы и обеспечивает кроссплатформенную совместимость.

TravelShop был разработан с учетом опыта крупнейших авиакомпаний и трэвел-агентств. С ним путешественники на сайтах и в мобильных приложениях авиакомпаний получают доступ к гибкому выбору тарифов и допуслуг, к удобному процессу бронирования и к информативному личному кабинету, в котором можно совершать регистрацию на рейс и вносить изменения в бронирования. Таким образом, это решение улучшает качество клиентского онлайн-обслуживания и снижает нагрузку на колл-центры авиакомпаний.

Также TravelShop поддерживает ведущие платежные сервисы и легко интегрируется с популярным метапоисковым платформами, позволяя быстро выходить на рынок.

«Гибкость и адаптация под задачи бизнеса – ключевые принципы, которые мы закладываем в наши решения. TravelShop 2.0 создан с учетом опыта крупнейших авиакомпаний и агентств. Новый технологический стек позволяет клиентам быстрее внедрять изменения, снижая издержки на разработку и поддержку. Это дает им возможность эффективно масштабировать бизнес и быстрее адаптироваться к изменениям рынка», – отметил производственный директор ORS Андрей Миллер.