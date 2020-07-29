Honor представляет Honor Router 3 – беспроводной роутер с поддержкой Wi-Fi 6 Plus

Бренд Honor представляет свой первый беспроводной роутер Honor Router 3, получивший поддержку технологии Wi-Fi 6 Plus. Honor Router 3 построен на базе фирменного 2-ядерного процессора Gigahome Wi-Fi 6 с тактовой частотой 1.2 ГГц, который поддерживает стандарт Wi-Fi 6.

Honor Router 3 оснащен четырьмя антеннами, которые легко настраиваются и складываются. Он получил один WAN и три LAN порта, которые поддерживают автоматическое переключение между каналами 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с. Для создания распределенной локальной сети (Mesh Network), объединяющей до пяти роутеров Honor Router 3, пользователю достаточно лишь нажать кнопку «H» на уже настроенном роутере. Это позволяет расширить покрытие беспроводной сети на большую квартиру или загородный дом без использования усилителей сигнала. В распределенной сети роутеры Honor Router 3 объединяются друг с другом по беспроводному каналу, покрывая сигналом максимальное пространство с минимумом мертвых зон.

Honor Router 3

Стандарт беспроводных сетей Wi-Fi 6 позволил утроить скорость передачи данных и в четыре раза увеличить емкость сети по сравнению с Wi-Fi 5, при этом значительно снизилась задержка сигнала, а энергопотребление роутеров уменьшилось на 30%. Honor Router 3 получил целый набор эксклюзивных технологий Wi-Fi 6, позволивших значительно повысить качество беспроводной сети. Среди них:

Технология ортогонального разделения частот OFDMA – позволяет роутеру одновременно обслуживать большее количество подключенных устройств – до 4 на частоте 2,4 ГГц и до 16 устройств на частоте 5 ГГц.

Функция настройки времени пробуждения (Target Wake Time) позволяет устанавливать время подключения устройств к сети. В остальное время устройства будут находиться в режиме ожидания. Это позволяет избежать взаимного искажения сигналов от различных устройств, а также снижает расход батарей подключенных устройств на величину до 30%.

WPA3 – новейший стандарт безопасности, реализованный в роутерах с поддержкой Wi-Fi 6, который включает в себя новый протокол рукопожатия, позволяющий использовать простые для запоминания пароли, не снижая защиту сети от нежелательных вторжений. Благодаря индивидуализированному шифрованию данных протокол WPA3 обеспечивает также защиту при подключении к уязвимым публичным точкам доступа Wi-Fi и гарантирует полностью зашифрованное соединение между устройством и роутером, даже если сеть не защищена паролем.

Специальный 2-ядерный процессор Gigahome Wi-Fi 6 с тактовой частотой 1,2 ГГц обеспечивает поддержку модуляции 1024-QAM и полосы пропускания 160 МГц, что позволяет достигать скоростей передачи данных до 1 Гбит/с. Это позволило увеличить как скорость передачи, так и покрытие сети для устройств с поддержкой Wi-Fi 6. Например, фильм в HD разрешении теперь можно скачать всего за 10 секунд, а скорость скачивания на устройствах HONOR, совместимых с предыдущим стандартом Wi-Fi 5, возросла на 60%.

Разработанная Honor технология динамической полосы пропускания Dynamic Narrow Bandwidth повышает спектральную плотность мощности сигнала смартфонов Honor с поддержкой Wi-Fi 6 до 6 дБ, что обеспечивает лучшее проникновение сквозь стены. Если устройство находится в плохо досягаемой зоне, роутер и смартфон автоматически подстраивают полосу пропускания, чтобы обеспечить наилучшую связь.

Приложение AI Life – управляйте домашней беспроводной сетью из любой точки мира

Управлять домашней сетью, построенной на Honor Router 3, можно через универсальное фирменное приложение AI Life, предназначенное для доступа к умным бытовым приборам и компонентам интернета вещей. С помощью него пользователи могут настраивать ограничения скорости, регулировать время доступа в Интернет и выполнять другие рутинные операции. Есть функция родительского контроля, позволяющая устанавливать расписание доступа в Интернет, чтобы ограничить время, проводимое детьми у экранов. В приложении есть функция умной диагностики, помогающая быстро оценить работоспособность устройств и выявить имеющиеся проблемы, такие как слабый уровень сигнала Wi-Fi, неправильные настройки брандмауэров и стабильность подключения к Интернету, чтобы помочь вернуть сеть в рабочее состояние.

Беспроводной роутер Honor Router 3 уже доступен для предварительных заказов по цене 3990 руб. Продажи устройства в России стартуют 31 июля 2020 г.