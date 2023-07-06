Банк «Дом.РФ» переводит банкоматы на отечественное ПО

Вся сеть банкоматов банка «Дом.РФ» до конца 2023 г. будет переведена на российское программное обеспечение (ПО). Перевод половины из них будет осуществлен в III квартале 2023 г., полностью процесс завершится до конца года.

Банкоматы будут работать на кроссплатформенном программном обеспечении TellME 7 одного из старейших игроков ИТ-рынка – «Смартrард-cервис». Продукт базируется на модульной аппаратно-независимой архитектуре, что позволяет использовать ПО в устройствах самообслуживания разных производителей. Тестовая эксплуатация оборудования проводилась в столичных офисах банка «Дом.РФ» и завершилась в июне 2023 г.

Замена программного обеспечения реализуется в рамках программы импортозамещения в Институте развития в жилищной сфере.

«Банковское программное обеспечение относится к элементам критически важной ИТ-инфраструктуры, и мы в плановом режиме выводим из работы зарубежные решения. Немаловажно в данном случае и поддержка российских разработчиков и вендоров, которые долго время и незаслуженно оставались в тени иностранных компаний. К концу 2023 г. доля отечественного софта и железа, используемого в «Дом.РФ» должна превысить 70%, а полностью переход завершим в 2024 г.», – сказал вице-президент банка «Дом.РФ» Николай Козак.

Для клиентов в работе банкоматов ничего не изменится – вся функциональность и интерфейс останутся в привычном виде. Изменения коснутся только инкассаторов и сотрудников, ответственных за управление оборудованием – для них уже проведено специальное обучение по эксплуатации устройств на новом ПО.