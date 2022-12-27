«Тинькофф» выпустил первый российский банкомат

«Тинькофф» выпустил первый банкомат отечественного производства. Устройство было собрано в России и уже появилось в столичном ТЦ. Скоро их количество по всей стране дойдет до 1 тыс. Вместе с тем продолжает стремительно сокращаться количество банкоматов в России и потребители все больше ориентируются на безналичный расчет.



Банкомат собственного производства

«Тинькофф» первым из российских банков выпустил банкомат собственного производства. Устройство не только спроектировано, но и собрано в России c использованием отечественного оборудования и комплектующих. Об этом CNews рассказали представители банка.

Банкомат под названием «Один» был создан на базе мощностей техническо-производственной компании «Банком» (вошла в экосистему Тинькофф весной 2022 г.).

При этом производители отмечают, что в устройстве применяются как зарубежные, так и отечественные комплектующие, например, многослойный корпус из металла и пластика, стеклянная сенсорная лицевая панель.

Возможности устройства

Первый банкомат уже установлен в московском бизнес-центре «Водный». В ближайшие месяцы сеть таких устройств достигнет 1 тыс.

Первый отечественный банкомат «Тинькофф»

Новая модель поддерживает обычные сервисы: внесение и снятие наличных с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов. Также банкомат оснащен современным ресайклинговым модулем, обеспечивающим работу с несколькими валютами.

Напомним, «Тинькофф» не имеет отделений. Продукты компании доставляются в любой регион России с помощью ее представителей. Клиенты же обслуживаются через онлайн-каналы и контакт-центр.

Банкоматов все меньше

«Тинькофф» выпустил свой банкомат нового поколения как раз на фоне резкого их уменьшения в стране. Например, с сентября 2022 г. в России продолжает снижаться количество банкоматов. Курс на их сокращение был взят еще в 2014 г. По состоянию на сентябрь их количество достигло 181 тыс. по всей стране (из них лишь 117 тыс. могли выдавать наличные).

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На начало 2022 г. их было около 190,4 тыс., а к 1 октября их количество сократилось на 12 тыс. до 178,22 тыс. устройств или примерно на 6,5%. Сейчас по их количеству Россия вернулась в 2011 г.

На фоне сокращения числа банкоматов в России наблюдается четко выраженный рост интереса россиян к безналичным транзакциям. По данным РИА «Новости», во II квартале 2022 г. выпуск расчетных банковских карт в России оказался максимальным за последние 14 лет, с 2008 г. Всего за три месяца объем их эмиссии составил 25,5 млн шт. Суммарное количество используемых россиянами дебетовых (не кредитных) карт увеличилось до 331,3 млн шт.



«Тинькофф» не единственный стремится к импортонезависимости по линии устройств. В сентябре 2022 г. Сбербанк создал собственный дистрибутив Linux для своих банкоматов. Предполагается, что в общей сложности на этой ОС будет работать в пределах 90% всех действующих банкоматов Сберабанка.