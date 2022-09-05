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ВТБ установит первые китайские банкоматы в сентябре 2022 года

ВТБ завершил тестирование банкоматов китайского производства и осенью установит в Москве первые пять устройств в качестве пилотного проекта.

Летом ВТБ провел тестирование банкоматов GRG из КНР серии H68VL. Тестовая эксплуатация позволила адаптировать их функциональность к нуждам российского потребителя и начать работу в условиях реального обслуживания клиентов.

Первые китайские банкоматы для пилотной эксплуатации поступят в ВТБ уже в сентябре 2022 г. До середины октября 2022 г. ВТБ разместит пять тестовых устройств в Москве: четыре – в отделениях банка, еще один – на территории крупного транспортно-пересадочного узла. По результатам пилотного проекта банк примет решение о включении этих банкоматов в тендерные процедуры.

«ВТБ активно ищет альтернативу западным вендорам, ушедшим с российского рынка, и готов расширить спектр поставщиков оборудования. Ежегодно мы устанавливаем в нашей сети более 1 тыс. новых устройств самообслуживания и регулярно тестируем новые модели от разных компаний. Наш основной критерий – соответствие высоким требованиям к работе на российском рынке, где банкомат уже давно стал полноценным мини-офисом для решения повседневных финансовых вопросов. Мы рассчитываем, что пилотная эксплуатация китайских устройств продлится 2-3 месяца. Если она пройдет успешно, то к концу года мы получим первые устройства, которые не уступают по функционалу западным аналогам, для массового внедрения в нашу сеть», – сказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

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ВТБ обладает одной из крупнейших в России банкоматных сетей, которая насчитывает порядка 14,4 тыс. устройств самообслуживания. Порядка 2,2 тыс. из них – устройства из Южной Кореи, до конца года банк увеличит их парк до 2,5 тыс. Непрерывное обновление парка банкоматов нацелено на повышение комфорта и спектра возможностей пользователей как клиентов ВТБ, так и держателей карт других банков, отмечают в банке.

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