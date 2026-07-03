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Россиян лишат карт Visa и Mastercard

Российские власти применяют «экономические» меры для вывода из обращения карт западных платежных систем Visa и Mastercard. Сроки, когда россияне полностью лишатся возможности их использовать, пока не определены.

Карты Visa и Mastercard выводят из оборота

В России будут постепенно выводиться из обращения карты международных платежных систем Visa и Mastercard, приводят «Известия» слова главы Банка России (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной.

К какому сроку россиянам готовится к потере возможности платить картами Visa и Mastercard Набиуллина не уточнила: «Это уже сейчас происходит с помощью экономических методов, но сроки мы не ставим».

О намерении НСПК (Национальная система платежных карт, оператор платежной системы «Мир»), вывести из оборота карты, подключенные к американским платежным системам Visa и MasterCard, CNews сообщал в июне 2026 г.

Экономические методы

НСПК поддерживает работу ушедших из России в марте 2022 г. Visa и MasterCard. Свою идею она собирается реализовать путем поэтапного снижения межбанковского вознаграждения по операциям этих карт.

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Центробанк России
В кошельках россиян останутся только карты «Мир»

Набиуллина 26 марта 2026 г. на пленарном заседании Госдумы, о чем писали «Известия», рассказала, что ЦБ и Правительство планируют сделать карту «Мир» единым инструментом доступа ко всем льготам, действующим на территории страны.

Еще одним «экономическим методом», возможно, является то, что Минцифры включило только «Мир» в «белый список» интернет-ресурсов, которые будут оставаться доступным даже в условиях ограничения мобильного интернета.

В октябре 2024 г. CNews писал, что банки смогут отказаться от обслуживания карт Visa и MasterCard по причине истечения срока действия их сертификатов безопасности. На данный момент уже выпущенные карты в России продолжают работать, однако новые выпустить нельзя. Чтобы не заставлять россиян переходить на карты «Мир», банки начали искусственно продлевать сроки действия карточек Visa и MasterCard.

По итогам I квартала 2025 г. доля Visa и MasterCard в общем объеме транзакций по картам на территории России составляла примерно 25%, остальные 75% — доля карт «Мир».

Чем платить за рубежом

Введенные западными странами антироссийский санкции запрещают банкам работать с российскими финансовыми организациями, так что оплачивать покупки за рубежом россиянам сложно и без отключения карт Visa и MasterCard. Карты «Мир» функционируют далеко не везде. В некоторых странах доступно только снятие наличных, в других — оплата в отдельных торговых точках без возможности совершать другие операции.

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В начале июня 2026 г. президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин рассказал «Известиям», что Россия ведет переговоры о полноценном приеме карт «Мир» в странах Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, Сингапур и Малайзию, однако говорить о завершении процесса пока рано.

Помимо карт «Мир», российские банки выпускают карты, привязанные к еще одной платежной системекитайской UnionPay, но за границей работают такие карты только от двух российских банков, по данным «Банки.ру». К тому же у UnionPay сложная система конвертации валюты — рубли конвертируются в доллары, потом в местную валюту. При этом применяются внутренние курсы банка-эмитента и системы UnionPay, которые часто оказываются менее выгодными, чем рыночные.

Анна Любавина

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