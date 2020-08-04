«Яндекс.Касса» и Visa создали сервис для выплаты зарплат на карты любых банков

«Яндекс.Касса» и Visa запустили сервис для компаний, который поможет организовать выплату зарплат сотрудникам на карты любых российских банков. Для перевода денег достаточно знать только номер карточки получателя. С новым сервисом компаниям больше не придется предлагать сотрудникам выпустить новую карту банка-партнера по зарплатному проекту: выплачивать деньги теперь можно на любую карту, которая уже есть у человека.

Новое решение доступно любой компании, подключенной к «Яндекс.Кассе». Чтобы получить деньги от работодателя, сотруднику достаточно ввести номер карты на странице сервиса, получить уникальный ID-номер и передать его в бухгалтерию своей компании. Работодатель собирает ID-номера сотрудников, пополняет на нужную сумму единый счет для перечисления зарплат, загружает реестр выплат в личный кабинет «Яндекс.Кассы» и нажимает кнопку «Сделать выплату». Деньги поступают на карты сотрудников уже через несколько минут.

Новый сервис упрощает процесс выплат и сокращает издержки бизнеса: вместо множества платежных поручений в разные банки формируется один список реквизитов, по которому можно отправить деньги в любой момент. Список хранится в личном кабинете в «Яндекс.Кассе», его можно редактировать и использовать для следующих выплат. Компания может переводить таким образом до 1 млн руб. в месяц. Подключение к сервису бесплатное, есть только комиссия — 0,5% за один денежный перевод, но минимум 30 руб.

«Во многих компаниях работают сотрудники, которые хотят получать зарплату на свою карту, а не выпускать новую в том банке, который обслуживает компанию. Для бизнеса это не всегда удобно: переводы на "внешние" карты обходятся компаниям недешево из-за комиссии и дополнительной работы бухгалтерии, платежные поручения уходят лишь несколько раз в день. Новый сервис "Яндекс.Кассы" и Visa поможет сделать процесс выплат сотрудникам быстрее и дешевле и переводить деньги тогда, когда нужно», — сказала Оксана Коробкина, директор департамента коммерции «Яндекс.Денег».

«Разрабатывая это решение, мы в первую очередь думали о том, как с помощью платформы Visa Direct мы могли бы помочь малому и среднему бизнесу оптимизировать операционные финансовые расходы на создание и отправку множества платежных поручений, предложив надежное решение для быстрых и безопасных расчетов с сотрудниками в период, когда все ресурсы предпринимателей направлены на восстановление и рост их бизнеса», — отметил Юрий Топунов, руководитель департамента продуктов Visa в России.