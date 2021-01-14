Россияне стали вдвое чаще оставлять электронные чаевые под конец 2020 года

Чаевые онлайн стали популярны среди россиян в 2020 г.: если в марте клиенты igooods оставляли поощрения в 3% заказов, то к декабрю вознаграждения стали встречаться в 7% онлайн-покупок.

Всего за год клиенты igooods оставили 11,5 млн руб. электронных чаевых. Вознаграждения курьерам и персональным закупщикам были в каждом 22 заказе, а общее число транзакций составило 84959. Средний размер чаевых – 136 руб.

Электронные чаевые получают курьеры и персональные закупщики сервиса. В июле-сентябре клиенты оставляли чаевые в 4% заказов, а под конец года частота поощрений увеличилась – они присутствовали в 5-7% заказов. Наибольшую сумму чаевых клиенты перевели в мае – около 1,8 млн руб. При этом на декабрь пришелся пик по частоте выплаты вознаграждений. Максимальная разовая сумма чаевых за год составила 2 тыс. рублей, а минимальная – 1 руб.

«Доставка уже стала частью новой реальности, а вместе с интересом к услуге растет роль сотрудников сервисов доставки. Чаще всего поощрения сотрудникам оставляют в плохую погоду или при доставке особенно тяжелых заказов. В пандемию возможность оставить чаевые онлайн пришлась как нельзя кстати: люди начали пользоваться бесконтактной доставкой и стали сокращать живое общение с курьерами. В предновогоднее время наши курьеры получили рекордное число чаевых – более 12 тыс. вознаграждений», – сказал управляющий и сооснователь сервиса igooods Григорий Кунис.

Функцию электронных чаевых начали тестировать в igooods в январе 2020 г. В феврале возможность оставить вознаграждение стала доступна для всех клиентов igooods. Перевод чаевых работает через сервис Cloudtips, совместный проект «Тинькофф» и Cloudpayments. Вознаграждение можно перевести с карты, которая привязана к аккаунту igooods. Деньги поступают непосредственно на счет исполнителям заказа –персональным закупщикам и курьерам. Вознаграждение сотрудников производится добровольно и может составить любую сумму.

Сервис доставки продуктов igooods за 2020 г. совершил более 1,8 млн доставок на общую сумму 8 млрд руб. (рост в три раза). Средний чек в 2020 г. по сравнению с 2019 г. вырос на 17% до 4285 руб. с учетом стоимости доставки. Сервис вышел более чем в 20 городов России и заключил партнерства с сетями «Ашан» и «О’кей». В 2021 г. компания планирует начать работу на зарубежных рынках.