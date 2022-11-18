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Романтика в сети: за последний год спрос на сервисы для знакомств в онлайне увеличился на 68%

Аналитики CloudPayments (сервис входит в группу Cloud) проанализировали спрос на сервисы для знакомств онлайн в первой половине ноября 2022 г. по сравнению с соответствующим предыдущим периодом 2021 г. и выяснили, как изменился онлайн-спрос в этой категории.

В ноябре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. онлайн-оборот в категории сервисов для знакомств вырос на 68%. Прирост транзакций также составил 68%, а вот средняя сумма, которые россияне тратят в приложениях для знакомств, за год не изменилась и составила 296 руб. Об этом CNews сообщили представители CloudPayments.

Аналитики считают, что одной из причин, почему за год вырос спрос на сервисы для знакомств, может быть то, что в турбулентное время люди предпочитают переживать сложности не в одиночку, поэтому многие озадачились вопросом поиска пары. Кроме того, спрос на дейтинговые сервисы резко увеличился во время мартовской волны эмиграции. Так, в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. онлайн-оборот в этой категории вырос на 31%, количество транзакций — на 37%, а средний чек снизился на 4% до 261 руб. А во время октябрьской волны эмиграции многие сервисы для онлайн-знакомств отмечали, что российские мужчины стали активнее в них регистрироваться, находясь в странах, популярных для переезда.

Исследование проведено аналитиками CloudPayments на основе онлайн-покупок, совершенных в категории сервисов для знакомств в период с 1 по 15 ноября 2022 г. по сравнению с 1-15 ноября 2021 г.

Александр Голубчиков, МегаФон: Популярность набирают облачные решения и кибершеринг для расширения концепции SecaaS
Безопасность

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Cloud — платежная инфраструктура для бизнеса, объединяющая под собой сервис интернет-эквайринга CloudPayments; сервис, предоставляющий услуги по онлайн-фискализации платежей для бизнеса в соответствии с локальным законодательством, CloudKassir; сервис для отправки и приема безналичных чаевых, донатов, адресных пожертвований CloudTips; облачное решение, предоставляемое по модели SaaS, для управления платежами по всему миру CloudSoft. География бизнеса компании — Россия, Европа и страны СНГ.

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