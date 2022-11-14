Онлайн-спрос на лекарства вырос за год на 71%

Аналитики CloudPayments (сервис входит в группу Cloud) проанализировали онлайн-продажи лекарств и товаров для здоровья, и выяснили, какие изменения произошли в этой товарной категории за год.

По данным CloudPayments, в октябре 2022 г. онлайн-спрос на лекарства и товары для здоровья вырос на 71% по сравнению с октябрем 2021 г. При этом онлайн-транзакций стало больше на 66%, а средняя стоимость покупки выросла на 5% до 4760 руб. Об этом CNews сообщили представители CloudPayments.

В октябре 2022 г. особенной популярностью пользовались жаропонижающие и анальгетики, антигистаминные средства, средства для ЖКТ. Такой рост, несомненно, обусловлен постепенным смещением покупок в этой сфере из офлайна в онлайн, так как покупки в интернете существенно экономят время и позволяют получить необходимый препарат в любое время и в любом месте (дома, на работе, на даче и т.д.). Стоит подчеркнуть, что пик роста спроса в 2022 г. пришелся на конец весны-начало лета, когда в начале сезона отпусков люди массово покупали средства для аптечек в дорогу, а также солнцезащитные средства и лечебную косметику.

Примечательно, что по сравнению с прошлым годом, в октябре 2022 г. люди стали значительно меньше покупать средства для дезинфекции (санитайзеры и антисептики) и индивидуальной защиты (маски, перчатки), при этом существенно (более чем в два раза) вырос спрос на препараты для снятия стресса на основе трав, витаминные комплексы, а также адаптогены и общетонизирующие средства. Такое изменение предпочтений покупателей, несомненно, связано с отсутствием необходимости соблюдать антикоронавирусные ограничения, а также с возросшим уровнем стресса и нервозности в обществе в этом году по сравнению с предыдущим.

«С принятием в 2020 г. закона, разрешающего торговлю безрецептурными лекарственными препаратами через интернет, мы наблюдаем постоянный рост онлайн-продаж в этой товарной категории: спрос на лекарства и товары для здоровья все больше смещается из офлайна в онлайн, так как потребители оценили само удобство способа покупки необходимых препаратов. Безусловно, в ближайшие годы этот процесс продолжится и онлайн-продажи лекарств будут расти. Тем более, что в следующем году будет проводиться эксперимент по продаже рецептурных препаратов через интернет, что также будет способствовать переключению продаж в онлайн в этой категории», — сказал CEO CloudPayments Татьяна Глазачева.

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Исследование проведено аналитиками CloudPayments на основе изучения онлайн-продаж лекарств и товаров для здоровья в период с 1 по 31 октября 2022 г. по сравнению с 1-31 октября 2021 г.

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Cloud — платежная инфраструктура для бизнеса, объединяющая под собой сервис интернет-эквайринга CloudPayments; сервис, предоставляющий услуги по онлайн-фискализации платежей для бизнеса в соответствии с локальным законодательством, CloudKassir; сервис для отправки и приема безналичных чаевых, донатов, адресных пожертвований CloudTips; облачное решение, предоставляемое по модели SaaS, для управления платежами по всему миру CloudSoft. География бизнеса компании — Россия, Европа и страны СНГ.