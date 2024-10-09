На Rutube появилась функция донатов

На Rutube появилась функция донатов. Поддержать любимого блогера теперь стало проще.

Финансовая мотивация сильно влияет на развитие авторов контента, которые стараются угодить своей аудитории, повышая качество выпускаемых роликов и увеличивая их регулярность. В благодарность пользователи платят монетой, чтобы помочь блогерам частично восполнить производственные траты. До недавнего времени на Rutube можно было поощрить старания авторов при помощи сторонних сервисов — теперь же платформа запустила собственную функцию донатов. Поддержать любимого блогера стало проще простого.

Донаты работают в веб-версии во время проведения прямых эфиров. Для подключения донатов блогеру необходимо войти в настройки конкретной трансляции и поставить галочку в соответствующей строке.

В настройках каждого эфира есть баннер с информацией о новой функции и ссылкой, ведущей в раздел с виртуальным кошельком. Его нужно подключить, чтобы иметь возможность получения денежного вознаграждения от зрителей. Главная особенность кошелька — ежедневные выплаты при накоплении минимального порога в размере всего 51 руб. После обновления контентмейкерам стало проще контролировать свои доходы, включая те, что получены от пользователей Rutube.

Отправить донат понравившемуся блогеру пользователи смогут через банковскую карту, номер мобильного телефона или СБП. В свою очередь авторы контента смогут вывести денежные средства указанными способами через виртуальный кошелёк.