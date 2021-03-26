«Самокат» внедрил систему электронных чаевых сервиса «Чачачай»

Каждый клиент онлайн-ритейлера «Самокат» теперь может поблагодарить курьера за быструю доставку своего заказа, оставив ему чаевые прямо в приложении «Самокат». Это стало возможным благодаря его интеграции с системой безналичных чаевых «Чачачай». Клиент может оставить чаевые с помощью Apple Pay, Google Pay или банковской карты.

На данный момент «Самокат» работает в шести городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Краснодар. В совокупности в них действуют около 400 дарксторов (данные на декабрь 2020 г.) – специальных складов, откуда курьеры доставляют заказы. Ежедневно «Самокат» доставляет свыше 140 тыс. заказов (всего за 2020 г. было сделано более 18 млн).

Компания оперативно реагирует на технологичные запросы своих клиентов. Чтобы предоставить им возможность оставить чаевые курьеру безналичным способом, «Самокат» интегрировал свое приложение со специальным сервисом. Компания отмечает, что сейчас чаевые регулярно получают более трети курьеров, и рассчитывает, что новый инструмент позволит увеличить их количество до 80%, как это наблюдается в такси.

Для интеграции была выбрана система чаевых «Чачачай». Сервис был создан в 2020 г. и уже работает с представителями общепита и такси. Основу команды составляют специалисты из сферы банкинга и ресторанной сферы, а также разработчики. Их совместная экспертиза помогла вывести на рынок максимально гибкую систему. Для каждого из партнеров компания предлагает наиболее удобный и подходящий способ подключения к сервису, а также модель взаимодействия с клиентами. Например, в случае с общепитом оставить чаевые можно с помощью QR-кода, который сотрудник кафе или ресторана получает после регистрации в системе. Сервисы такси могут использовать такой же способ или интегрировать свое приложение с «Чачачай», что позволит отправлять клиенту push-уведомления с предложением оставить чаевые после завершения заказа.

Как отмечают создатели сервиса «Чачачай», интеграция с сервисами доставки, как правило, сложнее, чем с игроками других рынков: «Подключение таких партнеров, как "Самокат", не обходится без технических изменений и требует индивидуального подхода. Это делает задачу еще интереснее. Нам нужно хорошо понимать логику работы приложения, чтобы внести доработки в свое API. Также важно учитывать, как происходит работа с заказом, сколько людей участвуют в этом процессе, чтобы предложить партнеру наиболее подходящий способ распределения чаевых. И, наконец, на выходе все эти факторы должны складываться в удобный, простой и безопасный инструмент для его клиентов», – отметил Александр Воскобойников, директор по развитию в компании «Чачачай».

В результате совместной работы «Самокат» и «Чачачай» полностью интегрировали свои ИТ-системы между собой. Теперь каждый клиент онлайн-ритейлера через 5-10 минут после завершения заказа будет получать push-уведомление с предложением оставить чаевые. Если он хочет поблагодарить курьера таким способом, то прямо внутри приложения «Самоката» может перейти на страницу сервиса «Чачачай» и оставить чаевые с помощью Apple Pay, Google Pay или самостоятельно ввести данные банковской карты. «Чачачай» работает с любыми картами основных платежных систем. Безопасность платежей гарантирует защищенный банковский процессинговый центр.

«Мы с большим уважением относимся к работе курьеров. Со своей стороны, мы стремимся создать комфортные условия труда, предлагая достойную почасовую оплату или создавая для наших сотрудников уникальную форму и специальные места отдыха в каждом дарксторе. С другой стороны, мы видим и глубоко ценим благодарность курьерам со стороны наших покупателей. Так, по данным опроса наших сотрудников, каждый второй курьер хотя бы пару раз получал чаевые от клиента, а 41% получает их регулярно. Теперь в приложении "Самоката" есть удобный способ оставить дополнительное вознаграждение и свою благодарность курьеру за почти мгновенную доставку вашего заказа», – отметил Игорь Рожков, директор по маркетингу онлайн-ритейлера «Самокат».