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Сотрудники пунктов выдачи «Яндекс Маркета» смогут получать чаевые

Покупатели «Яндекс Маркета» теперь могут оценить сервис сотрудников ПВЗ. Нововведение уже доступно для всех операторов пунктов выдачи «Маркета». Пользователи маркетплейса смогут оценить работу операторов, а работники ― получать дополнительное вознаграждение за качественный сервис. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Чтобы оставить чаевые, клиенту достаточно отсканировать QR-код и выбрать сумму. Оставить ее можно банковской картой, через «Яндекс Пэй» или «Систему быстрых платежей» (СБП). Также у посетителей будет возможность взять на себя сервисный сбор.

Для подключения к программе сотруднику пункта выдачи «Маркета» нужно зарегистрироваться в приложении «Яндекс Чаевые». После этого он получит личный QR-код и инструкцию по настройке персональной страницы на сервисе. Например, он сможет указать, о чем мечтает или на что копит средства.

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