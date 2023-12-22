Пользователи «VK Клипов» смогут оставлять донаты, снимать контент под музыкальные тизеры и публиковать совместные ролики

«VK Клипы» поделились итогами года и представили новые возможности. Пользователи смогут благодарить сообщества клиперов разовыми донатами, снимать клипы в соавторстве с другими и использовать новые функции видеоредактора для создания динамичных и креативных роликов. Благодаря продуктовым обновлениям и улучшению рекомендательных алгоритмов «VK Клипы» завершают 2023 г. новым рекордом — 1,7 млрд уникальных просмотров в сутки. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новые возможности для авторов

В 2024 г. клиперы смогут публиковать ролики в соавторстве: они будут отображаться в профилях обоих создателей, привлекая дополнительную аудиторию. Музыкантам будут доступны тизеры — возможность загружать отрывки еще не вышедших треков и запускать челленджи и плейлисты перед релизами. Клипы можно будет группировать в тематические плейлисты. Такие подборки позволят объединять ролики в нужном автору порядке: клиперы смогут выпускать вертикальные сериалы с последовательным развитием сюжета.

Платформа расширит возможности редактора — в нем появится функция мультидорожек. Обновление позволит авторам добавлять несколько дорожек аудио, текста и стикеров, настраивать их длительность и порядок воспроизведения. Описания клипов увеличатся до 4000 символов — для тех, кто любит совмещать видео и текстовые форматы. Также авторы смогут сделать контент более креативным и динамичным, выбирая разные стили для переходов между фрагментами и добавляя закадровую озвучку.

Обновления для зрителей

«VK Клипы» обновят интерфейс экрана просмотра роликов и дизайн веб-версии ленты клипов. Пользователи получат возможность поддерживать сообщества с помощью разовых донатов к клипам.

Зрители смогут сохранять понравившиеся клипы в закладки и распределять их по разным папкам, чтобы вернуться к просмотру позже. Изменится логика реакций: оставить сигнал алгоритмам можно будет с помощью кнопки «Это не интересно» — она скроет клипы автора из ленты, а рекомендации будут показывать меньше похожего контента.

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«VK Клипы» — российская платформа коротких вертикальных роликов. Ежедневно «VK Клипы» смотрят более 30 млн зрителей. За последний год в два раза выросло среднее время, которое аудитория проводит в сервисе. Количество активных авторов платформы увеличилось на 74%, а опубликованных роликов — на 78%.