В «Яндекс.заправках» теперь можно оставлять безналичные чаевые заправщикам

В сервисе «Яндекс.заправки» появилась возможность поблагодарить заправщика безналично. Водители могут перевести чаевые сразу после оплаты топлива — в приложениях «Заправки», «Яндекс.карты» и «Навигатор». Опция запускается постепенно и будет доступна на станциях по всей России.

При переводе чаевых через сервис водителю не нужно искать наличные, он может оставить чаевые в том же приложении, где заправляется. Так, после оплаты топлива теперь появляется предложение оставить чаевые. Чтобы это сделать, нужно выбрать заправщика из выпадающего списка или уточнить у него номер телефона и ввести его в приложении. А после — указать размер чаевых и подтвердить отправку. Сервис дает возможность перевести сумму от 10 до 150 руб.

Чтобы заправщики могли смотреть, сколько получили чаевых, в меню приложения добавили раздел «Я — заправщик». Он появляется после того, как работник АЗС зарегистрируется в сервисе.

«"Яндекс" дает возможность переводить безналичные чаевые во многих сервисах — «Такси», «Еде», «Лавке». Это технологично и безопасно. А кроме того, часто по-другому и не получается — многие пользователи не держат при себе наличные. Мы опросили водителей "Карт" и "Навигатора", которые оставляют чаевые на заправках — 80 % ответили, что будут оставлять чаевые безналично. А треть из них готова делать это онлайн даже чаще, чем обычно. Мы рады помочь водителям благодарить заправщиков, а заправщикам дать технологическую возможность получать такие переводы», — рассказал Роман Прудников, руководитель «Яндекс.заправок».

«Яндекс.заправки» помогают водителям во всем, что связано с топливом и АЗС. В сервисе можно оплатить заправку, сравнить цены на станциях по маршруту, подключить программы лояльности топливных сетей, заказать еду и оставить чаевые. Сервисом уже пользуется более 1 млн автомобилистов, они оплачивают там заправки на сумму более 5 млрд руб. в месяц.