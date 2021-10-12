Новый сервис «Яндекса» поможет быстро оставить чаевые

Пользователи смогут оставить чаевые бесконтактным способом с помощью нового сервиса «Яндекс.чаевые». Он создан на основе сервиса «Чаевые просто», который весной этого года стал частью «Яндекса».

Уже сейчас воспользоваться «Яндекс.чаевыми» могут гости ресторанов, отелей, салонов красоты и других компаний сферы услуг, а мастера, официанты и заведения — мгновенно получить деньги. С сервисом сотрудничают такие ресторанные сети и холдинги, как «Шоколадница», «Много лосося», Osteria Mario, Novikov Group.

Чтобы оставить деньги с помощью «Яндекс.чаевых», пользователь может отсканировать телефоном QR-код на счете, карточке официанта или мастера или табличке на столе. Затем гость переходит по ссылке, указывает сумму или процент чаевых от чека и отправляет денежный перевод. Для оплаты не потребуется вводить номер банковской карты — перевод можно провести с помощью Yandex Pay, Apple Pay или Google Pay. Подписчики «Яндекс плюса» смогут получить 10% кешбэк баллами от суммы чаевых.

«Благодарить стало очень просто и быстро — сделать перевод можно в три клика, не надо каждый раз вводить номер банковской карты. По данным наших опросов, 40% гостей ресторанов уже перешли на чаевые с помощью QR-кодов. В будущем таких пользователей станет еще больше вместе с распространением электронных чаевых на все сервисы "Яндекса"», — говорит Евгений Загоруйко, операционный руководитель «Яндекс.чаевых».

О каждом новом поступлении денег приложение моментально сообщает в пуш-уведомлении ресторану или официанту, для которых в «Яндекс.чаевых» нет комиссии за использование функционала сервиса.

Помимо значимой роли чаевых – в доходе официанта, например, они составляют 70-90% – это еще и важный эмоциональный мотиватор, поэтому в «Яндекс.чаевых» получатель перевода может также посмотреть отзывы гостей о своей работе. Для заведения доступна статистика по переводам чаевых и отзывы посетителей, интеграция QR-кодов в чеки, макеты табличек и наклеек для столов.