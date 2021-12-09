Оставить электронные чаевые можно будет бармену, бариста и хостес ресторана

Теперь с помощью «Яндекс.чаевых» гости ресторанов смогут поблагодарить за сервис и блюда сразу группу сотрудников. Чаевые можно будет оставить, например, барменам и бариста за вкусные напитки, а хостес или менеджеру ресторана за теплый прием. Групповые чаевые заработают для гостей и ресторанов с января 2022 г. Сеть Шоколадница одной из первых протестирует сервис на нескольких своих точках.

Администрация ресторана сможет самостоятельно управлять групповыми чаевыми в «Яндекс.чаевых»: распределять между сотрудниками, заводить отдельные счета, например, для зала и бара, в любой момент менять составы и названия групп или добавлять новых получателей. А пользователь сможет оставить чаевые, например, только бармену или бариста в случае, если зашел за кофе или провел вечер у барной стойки или отблагодарить сразу весь коллектив заведения. Ранее электронные чаевые можно было оставить только конкретному официанту.

«Яндекс.чаевые» также обновили интерфейс для работы с персональными отзывами и чаевыми на каждого сотрудника. Теперь все данные ресторан может выгрузить в едином отчете или проанализировать на одной странице приложения. Ранее такие данные были доступны в разных местах приложения и не позволяли составить комплексный отчет. Изменения в интерфейсе помогут администрации ресторана отслеживать качество обслуживания и оценку работы каждого сотрудника.

«Яндекс.еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С Едой сотрудничают 36 тыс. заведений в более чем 170 городах. Сервис развивается не только в России, но и в Казахстане и Беларуси. Сделать заказ можно на eda.yandex, в приложениях «Яндекса», «Еды» и Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — 32 минуты.