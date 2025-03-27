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В России набирают популярность онлайн-чаевые в сегменте АЗС — число трансакций выросло в шесть раз

Число трансакций по онлайн-чаевым в России в сегменте АЗС в первом квартале 2025 г. выросло в шесть раз год к году, подсчитали аналитика сервиса для получения безналичных чаевых «Плавно.Ру» (на основе данных 2,3 тыс. компаний из сферы АЗС). Об этом CNews сообщили представители «Плавно.Ру».

Средний чек, по данным аналитиков, в сегменте АЗС достиг 80 руб. Лидером по среднему чеку в первом квартале 2026 г. стали бани — средняя сумма чаевых в этом сегменте в первом квартале 2025 г. составила 6,3 тыс. руб. Также высокий показатель у караоке — 1,8 тыс. руб. В категории салонов красоты средняя сумма составляет 727 руб., в кальянных — 477 руб., в отелях — 471 руб. и в ресторанах — 450 руб.

В ресторанах россияне в среднем оставляют 10% чаевых от суммы чека, в кальянных — 8%, в караоке — 7%.

Также растет доля сегмента АЗС в общей структуре категорий: если в I квартале 2024 г. она составляла 2,98%, то в I квартале 2025 г. достигла 4,5%. Самая высокая доля у ресторанов — она достигает почти 80%, на втором месте салоны красоты с долей в 6,75%.

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