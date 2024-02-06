Пространственные вычисления кардинально изменят мир. 5 конкретных примеров

Пространственные вычисления в последнее время стали новым модным словом. Хотя потребительские приложения привлекают внимание прессы, наиболее значительное влияние и рост рынка происходят за кулисами предприятий.

Анализ данных

Исследование корпоративной информации может представлять серьезную сложность, в то время как процессы вычисления забирают немало времени. Однако при преобразовании данных в трехмерное визуальное или дополненное пространство скрытые связи и шаблоны, невидимые на обычных плоских графиках, становятся более очевидными.

Как пишет Techopedia, технологии дополненной реальности предоставляют возможность совмещения информационных узлов в одном слое и их интеграции с элементами реального мира, представляя таким образом глубинное осознание показаний измерительных устройств или выводов имитационного моделирования. Это дает специалистам шанс лучше визуализировать пересекающиеся массивы данных для выявления нестандартных явлений или группировок данных при изменении перспективы восприятия.

Подобно этому, технология виртуальной реальности открывает доступ к изучению данных в визуализациях, которые простираются за грань двух измерений, предоставляя возможности для перемещения через информационное пространство. В виртуальном мире аналитики могут применять естественные движения тела, такие как поворот головы, что позволяет более тщательно анализировать и интерпретировать различные тенденции данных, смотря на них с непривычных ракурсов.

Продвинутые пространственные интерфейсы, такие как управление жестами и голосом, еще больше улучшают взаимодействие с данными. Пользователи могут манипулировать абстрактными данными интуитивно понятными движениями рук или запрашивать пространство данных с помощью естественного языка.

Обучение и повышение квалификации в режиме реального времени

Инновационное применение пространственных вычислений в бизнес-сфере направлено на развитие образовательных программ и повышение профессионального уровня, что способствует ускорению усвоения материала и увеличению эффективности работников. Использование пространственных технологий создает вовлекающие и реалистичные учебные среды, где обучающиеся могут безопасно развивать различные компетенции и выполнять задания, исключая вероятность травматизма или ущерба оборудования.

В качестве примера, в области медицины пространственные вычисления открывают новые возможности для врачей и студентов медицинских вузов для освоения хирургических техник, процедур диагностики и лечения посредством взаимодействия с виртуальными моделями пациентов и медицинскими случаями. Такой подход содействует повышению уровня знаний, укрепляет профессиональную уверенность и минимизирует необходимость использования традиционных методов практики, например, опытов животных.

Применение пространственных вычислений также обладает потенциалом в области обучения персонала на производстве и в промышленности, когда дело доходит до обращения с высокотехнологичными аппаратами и оборудованием. Обучение может проводиться через интерактивные контекстуализированные руководства, которые наглядно демонстрируют работникам последовательность операций и процедур, визуализируемых в их реальной рабочей обстановке, что облегчает восприятие и запоминание информации.

Улучшенные процессы визуализации и проектирования

С помощью пространственных вычислений предприятия могут улучшить свой процесс проектирования и разработки, снизить затраты и количество ошибок, а также повысить эффективность и качество.

Например, в автомобильной промышленности пространственные вычисления могут позволить дизайнерам и инженерам создавать и тестировать виртуальные прототипы автомобилей без необходимости в физических моделях. Это может сэкономить время и деньги и обеспечить более быстрые итерации и обратную связь.

Это также может помочь в проведении обзоров дизайна и презентаций, где заинтересованные стороны могут просматривать модели автомобилей в виртуальной или дополненной реальности и взаимодействовать с ними, а также вносить свои вклады и предложения. Подумайте об автоматизированном проектировании (САПР), но на другом уровне.

Другой пример — отрасль строительства и архитектуры, где пространственные вычисления могут помочь визуализировать и планировать здания и сооружения до их возведения.

В этом случае архитекторы и инженеры могут использовать пространственные вычисления для создания и изучения виртуальных моделей своих проектов и тестирования их на предмет осуществимости, функциональности и эстетики. Технология также может помочь инженерам общаться и сотрудничать с клиентами и подрядчиками, которые могут просматривать и изменять проекты в режиме реального времени, а также предоставлять свои отзывы и утверждения.

Удаленная помощь и совместная работа

Дистанционное взаимодействие и кооперативная работа становятся ключевыми аспектами в организациях, где все чаще требуются навыки работы с технологиями пространственного анализа данных. Используя продвинутые устройства, профессионалы и техники, которые осуществляют свою деятельность вне офиса, способны в реальном времени консультировать и осуществлять техническую поддержку на местах. И предоставлять клиентам возможность наложения виртуальных данных на реальное окружение пользователя.

Такие возможности положительно влияют на производительность, качество выполняемой работы и на безопасность обслуживания, к тому же снижают расходы на командировки и периоды простоя оборудования. Пространственные вычислительные системы также способствуют эффективной коллаборации удаленных команд, которые работают над сложными и крупномасштабными проектами, демонстрация которых требует пространственной визуализации.

Вместо попыток осмотреть модели проектов на персональных компьютерах через удаленное соединение, командные работники теперь могут воспользоваться гаджетами дополненной реальности, чтобы погрузиться в совместное иммерсивное пространство. В такой виртуальной среде участники могут взаимодействовать друг с другом, обмениваться информацией, а также управлять ходом проекта так, словно они все находятся в одном и том же конференц-зале.

Цифровые близнецы

Пространственные вычисления воплощают в жизнь цифровых двойников — виртуальное представление объекта или системы, существующей в физическом мире, — благодаря иммерсивному опыту дополненной и виртуальной реальности.

Например, используя гарнитуры AR/VR, инженеры могут визуально накладывать цифровые модели-близнецы на физические системы и взаимодействовать с ними. Такое пространственное подключение обеспечивает интуитивное понимание производительности системы на основе виртуального моделирования.

Эксперты могут осматривать цифровых двойников со всех сторон, использовать жесты для управления компонентами и сотрудничать в виртуальной реальности для анализа проектов, а цифровые двойники могут быть преобразованы из абстрактных визуализаций данных в интерактивные виртуальные копии.

В этом случае предприятия выигрывают от улучшения видимости активов, сокращения времени простоя и ускорения анализа данных. Благодаря данным датчиков, поступающим в режиме реального времени для моделирования цифровых двойников, и пространственным вычислениям, переходящим от виртуального к физическому, предприятия могут оптимизировать операции, техническое обслуживание и обучение.

Итог

Вычисления в трехмерном пространстве представляют собой не просто технологическую эволюцию — они кардинально трансформируют подходы к ведению бизнеса в множестве отраслей. Гиганты индустрии возглавляют этот переворот, прокладывая путь новейшими достижениями в качестве изображения на экранах, акустических технологиях, системах искусственного интеллекта с пространственным восприятием, а также в типах носимых устройств для пространственных вычислений.

В предвкушении следующего витка развития этих технологий не станем забывать, что двигателем инновационного процесса выступают такие сопутствующие технологии, как искусственный интеллект (AI), машинное обучение (ML), блокчейн, облачные платформы и технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR).

Эти передовые технологии занимаются сбором и анализом гигантских массивов данных от пользователей — частных лиц и бизнеса, в том числе таких чувствительных данных, как биометрическая информация, локация и индивидуальные предпочтения пользователей. Это предполагает необходимость особого внимания к сохранению приватности пользовательских данных и обеспечению высокого уровня безопасности информации, которая собирается, анализируется и эксплуатируется.